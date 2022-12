Bára s nádorem na mozku tu dnes už neměla být. O tom, jak to nevzdat, píše knihu

S tím vším a dalším vám poradí zkušená perníkářka Lenka Přibylová, která už třikrát vyhrála první místo v československém cukrářském šampionátu, na kterém se blízce seznámila i s Bárou Maťovčíkovou, o které jsme vám už několikrát psali.

Správné těsto je základ

Péct z nevyzkoušeného receptu na perníčky z internetu Lenka Přibylová příliš nedoporučuje. Zdobení lze vždy do jisté míry snadno opravit, ale špatné těsto je cestou do záhuby hned v samém počátku. „Tím hlavním a základním trikem je velmi dobře propracované těsto odležené v lednici alespoň týden, a pak samozřejmě trpělivost při práci a umět si s tím pohrát. To je zkrátka základní stavební kámen celého úspěchu,“ prozrazuje nejdůležitější krok celého perníkaření.

„Snad jediné, co nelze opravit, je nerovné a nehezky upečené těsto. Perník musí být dokonale hladký, a pak je samotné zdobení opravdu radost,“ dodává perníkářka Lenka. Správně zvolené těsto má podle ní vliv i na to, zda budou vaše perníčky tvrdé či měkké. „Mě se osvědčilo těsto bez tuku. A pokud bydlíte v suchém bytě, pomozte si třeba i rozkrojeným jablíčkem na dvě půlky, které přidáte do dózy k perníčkům. Natáhnou pak vlhkost a spojí se ty dvě pohádkové vůně,“ radí s nejčastějším problémem.

Svůj recept nám Lenka Přibylová prozradila se slovy, že bude ráda, když se perníkové řemeslo bude rozvíjet a nikoliv zanikat.



1 kg žitné chlebové mouky

500 g moučkového cukru

6 vajec velikosti M

20 g kakaa

50 g másla

1 lžička sody

140 g medu

koření: 1 lžička skořice, anýz, nové koření, hřebíček a badyán



Pokud se však nechcete pouštět do dekorativních perníčků, ale chtěli byste raději dělat měkké perníčky k jídlu, doporučuje perníkářka použít mouku hladkou.

Dotazů a návodů, čím perníčky potřít, aby byly co nejkrásnější a nejlesklejší, najdete na internetu mnoho. Někteří radí celé vejce, jiní jen žloutek, další bílek či mléko, jedni radí před pečením, druzí až po něm. Jak se v tom ale vyznat, když pokus máte většinou jen jeden.

Lenka Přibylová v tom má jasno a v naší galerii můžete vidět, jak dokonale lesklých perníčků je schopna docílit: „Perníčky potírejte horké ihned po upečení, a to celým vajíčkem. Lesk vám ale zajistí i samotný bílek. Všechny ostatní přísady jsou naprosto zbytečné a hezké perníčky vám nezaručí,“ prozrazuje dle zkušeností Lenka, jejíž perníčky můžete obdivovat i na facebookovém profilu @Studnické perníčky.

Tenká, hustá či „zmrzlá“ poleva

Umíchat dokonalou polevu je dle perníkářky skutečná alchymie a neexistuje dle jejích slov žádný zaručený recept. „Pokaždé koupíte jiný cukr, vajíčko je větší či menší. Není to zkrátka tak jednoduché,“ vysvětluje. Pokud však chcete mít ty nejkrásněji nazdobené perníčky, dokonale umíchanou polevu, která se bude pokládat v tenké lince a krásně k perníčkům přilne, prozrazuje perníkářka zaručený tip, který nikdy nezklame.

„Vždy, když mi někdo kouká pod ruce a povídáme si o perníkovém řemesle, radím mu vyzkoušet královskou glazuru (KG), která se dá zakoupit v cukrářských potřebách. Jedná se o speciálně upravený pudrový cukr, který nekrystalizuje a obsahuje škrob. Tuto směs zředíte podle přiloženého návodu vodou a výsledek máte zaručený,“ doporučuje osvědčený postup. Skvěle vypadá také poleva, která působí jako led. Jedná se o hodně naředěnou polevu citronem, která se po celém povrchu perníku rozetře štětcem.

Pak už je podle perníkářky samotné zdobení radostí, i když říká, že vždy je potřeba to nevzdat a zkoušet to dál, i když se to na začátku nepovede dle vašich představ. „Chce to hlavně trpělivost a chuť tvořit. Na perníku je úžasné, že i když se vám zrovna nepovede linka nebo oblouček, dá se to lehce zazdobit. Například přilepit perníkovou hvězdičkou či srdíčkem, a žádný nepovedený kus nakonec nevznikne,“ uklidňuje.

A pokud jste se letos rozhodli s dětmi vyrobit perníkovou chaloupku, ale nepodařilo se vám to tak, jak jste si představovali, dejte tomu ještě šanci a poslechněte rady zkušené perníkářky, jak na to. „U lepení chaloupek je naprostým základem nejprve nazdobit jednotlivé části a nechat je dokonale uschnout, abyste si při lepení nesáhli do ještě měkké polevy. Při lepení polevou nešetřete, klidně zpracujte i zbytky KG a po slepení jednotlivých dílů si u výtvoru poseďte a držte spojené části, aby vám gravitace spoje nerozdělovala. Začněte boky a střechu přilepte až po dokonalém uschnutí bočních částí,“ popisuje jednotlivé kroky Lenka.

Celá perníkařina je podle ní zkrátka jen o tom vnímat perník, dát mu čas a ke své práci se několikrát vracet. „Nemůžete očekávat, že krásnou a pevnou chaloupku uděláte za jeden večer,“ doplňuje.

Pečení s Bárou Maťovčíkovou

Její perníčky si oblíbila i Bára Maťovčíková, dívka, která už přes dva roky bojuje s rakovinou mozku a má sen stát se cukrářkou, s čímž jí pomáhají i mistři v oboru jako například Josef Maršálek. Recept na nejlepší perníčky je jedna věc, ale Bára si o úspěšném pečení myslí své: „Nejdůležitější ingrediencí při pečení je láska. Protože ve stresu se péct nedá. Při pečení je potřeba mít klid a pohodu,“ řekla nám nedávno.

Bára s Lenkou se společně potkaly právě na cukrářské soutěži a od té doby jsou přítelkyně. „S Bárou se známe osobně. Je to sluníčko a tak krásný člověk! A její maminka Jana? Pořád mám před očima ty malinké záblesky, scénky a situace, které mezi nimi jsou. Ten vztah a společná síla je nepopsatelná. Jak se Barunka cítí v bezpečí u maminky, která je tak úžasná a silná žena, která ji naplňuje něhou, odhodláním a láskou. To pouto je neskonalé,“ vyjádřila své pocity Lenka.

Vyhrává soutěže, přispěla do knihy

Lenka se navíc zúčastnila už třikrát československého cukrářského šampionátu v Olomouci, kde se soutěží v několika kategoriích, jako například: svatební dorty, pralinky, jedlé květy a jednou z dalších kategorií je perník s 3D tématem. „V roce 2020 jsem připravila jedno ze stavení z jihočeských Holašovic podle skutečného projektu, protože miluji selské baroko. V roce 2021 bylo téma 3D betlém a letos to byl 3D vodní mlýn. Konkurence byla veliká, do poslední chvíle nebylo nic jisté, ale pokaždé jsem si z této úžasné soutěže přivezla prvenství,“ prozrazuje nadšeně.

Jejích kvalit si všimla i kolegyně perníkářka Ludmila Fliegelová, která sepsala do knihy Tajemství perníčků mnoho návodů, vychytávek, postupů a inspirujících článků a oslovila 10 perníkářek z Čech a Slovenska, které do knihy přispěly svým osobním příběhem a radami. Jednou z nich je právě i Lenka Přibylová, která se s pokorou a velkou ctí stala součástí této jedinečné knihy. Na svém profilu na Facebooku navíc nabízí i perníkový kurz, na který je náležitě pyšná.