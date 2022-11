Žárovky, včely či popel z urny. Lidé jsou schopni sníst i velmi podivné věci

Šachy hraje Kamča Steinová už od svých sedmi let, první turnaj odehrála už v osmi letech, nejkratší partii vyhrála do pěti minut a nejdelší partii hrála přes pět hodin. „Už od první chvíle, kdy jsem viděla šachovnici s figurkami, mi celá hra přišla zajímavá. A hlavně tedy odlišná, neboť jsem dosud nepoznala něco tak fascinujícího. Dítě si samozřejmě neuvědomuje všechny aspekty spojené s šachem, ovšem velmi se mi zamlouvalo, že každý tah je jiný, a i když ho provedeme několikrát za svou šachovou kariéru, vždycky se najde další tah, který pozici dá nádech něčeho nového a námi neprobádaného,“ hovoří s láskou o královské hře Kamča, která šachy nejen hraje, ale také si ráda všímá toho, co se děje v jejich zákulisí.

Přináší každodenní zprávy, vydává časopis

Ve svých osmnácti letech ale vydává i časopis ŠachGarde, který vychází jednou ročně. Jedná se o výběr nejlepších příběhů s šachovou tématikou, o které se s ní podílejí ostatní šachisté na jejím facebookovém profilu. Rovněž o sobě říká, že je internetovou zpravodajkou, která se každý den snaží publikovat krátkou glosu o šachových novinkách, aby si každý mohl přečíst, co se v oblasti šachů děje u nás i ve světě.

„Projekt je samozřejmě v začátcích, spousta věcí se určitě ještě změní, ale při založení tohoto projektu mi šlo především o to, aby se šachisti mohli více podělit o své postřehy, protože šachových projektů je aspoň na české scéně poměrně málo. Snažím se komunikovat s lidmi každý den, aby se skupina rozrostla, a také ráda objevuji šachisty, kteří vidí v šachu nejen výhry a poháry, ale i radost a potěšení ze hry,“ vysvětluje důvody svého počínání.

Jako z hororu: Mladá žena nekontrolovatelně usíná a zažívá živé noční můry

O šachách ale píše Kamča i básně, jelikož, jak sama přiznává, má velkou vášeň i pro literaturu. Vyhlásila proto Šachovou literární soutěž v kategoriích povídka, článek a báseň a lidé jí mohou zasílat různé literární příspěvky, které zveřejní na svém blogu. „Vítězné práce, které určí odborná porota, vyjdou v internetovém sborníku, jenž umístím na svůj blog KamiStone,“ vysvětluje mladá šachistka. Nejednu báseň složila i sama.

Šachy nejsou nuda

A že jsou šachisté „suchaři“? Kamča na svém blogu uvádí seznam nejčastějších šachových dvojsmyslů, které minimálně dokazují, že mají šachisté i smysl pro humor. Minimálně co se dvojsmyslů týče, jako například: „Krále mám vždy aktivního,“ „Tak si to rozdáme a uvidíme, kdo z nás dvou je lepší!“ Nešachisté rozhodně nejsou podle Kamči všichni stejní a zdaleka všichni nespadají do škatulky „inteligentní introverti“.

„Věřte mi, jsme zkrátka také jenom lidi, akorát s tím rozdílem, že nás spojuje láska ke královské hře,“ přiznává Kamča, podle níž popularita šachu stále roste a věří, že jednou se šachy stanou hitem, akorát musí lidé poznat šachové zákulisí, kde se i introverti dokážou pořádně odvázat.

Homeopatika? Nejde jen o placebo. Proč fungují na chřipku, vysvětlil odborník

Kamča ale chce jít ještě dál a jednou by chtěla moderovat vlastní pořad. „Ano, rozhodně mám v plánu moderovat vlastní pořad. Uvažuji o nějaké zábavné talkshow s šachisty, kde bychom odbourávali předsudky vůči šachu. Možná bych si pozvala i nějakého nešachistu, jenž by se ptal na různé šachové otázky, a společně se svým hostem šachistou bychom mu na ně odpovídali. Samozřejmě vše vtipnou a ironickou formou, intelektuální řeči by nikoho nenadchly,“ uvědomuje si největší úskalí Kamča.

„Nejvíce mě však láká stand-up. Miluji tento žánr, a proto si myslím, že kdyby přišla šachistka a zábavně pojednávala o královské hře, lidé by se o šachy začali více zajímat. V hlavě mám několik nápadů, jak šachový svět obohatit, tak uvidím, jak se nakonec všechno vyvine,“ zůstává tajemná na závěr.