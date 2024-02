Kolem nás je spousta věcí, které člověk použije a vyhodí. Zuzaně Smithové z obce Oselce na Plzeňsku je sympatická takzvaná upcyklace neboli vytváření nových výrobků z odpadů. Z kávových kapslí, chirurgické oceli i tkaniček vyrábí jedinečné šperky.

Výtvarnice z použitých kávových kapslí vyrábí úchvatné šperky. | Foto: Se svolením Zuzany Smithové

Zuzana Smithová vyrábí unikátní šperky. Základem pro tvorbu jsou použité věci - v podstatě odpad. Ať se jedná o tkaničku do bot nebo třeba kávovou kapsli.

„Šperky nedělám kvůli tomu, aby bylo méně odpadu, ale proto, aby lidé přemýšleli o tom, co vše se z něj dá vyrobit. Nejsem aktivistkou a pro nic nelobbuji. Jsem výtvarnice a designérka a vymýšlení nových věcí mě baví,“ vysvětluje Zuzana Smithová z obce Oselce na Plzeňsku.

Cesta k výrobě šperků z kavových kapslí

Vše prý začalo nenápadně už před řádkou let. „Můj dědeček chodil po skládkách, vždycky přitáhl harampádí a něco z něj vyrobil. Baví mě, když se nějaká věc jednoduše nevyhodí a naopak se opraví, nebo se jí vdechne druhý život. Tehdy se tomu ještě zdaleka neříkalo upcyklace,“ směje se Zuzana Smithová.

A tak i ona nejprve zkoušela vyrábět různé věci z PET lahví. Jednoho dne však na internetu uviděla, že ve světě používají k vytváření šperků kávové kapsle.

„To mě inspirovalo. Tehdy jsme se scházeli jednou za rok v místním skanzenu, kde jsme se učili staré rukodělné techniky. Vedoucí kurzů se nás jednou ptala, co bychom chtěli vyzkoušet příště. Navrhla jsem právě kávové kapsle. Ona rozhodila sítě a za rok, kdy jsme se opět sešli, přinesla pytlík kapslí,“ vzpomíná.

Kutil ze Svitavska si vyrobil vskutku originální lustr, z klikové hřídele motoru

Původně prý zamýšlela, že vyrobí pár kusů šperků pro sebe, svou maminku a sestry. Ale, jak už to tak bývá, člověk míní, osud mění. Šperky z kávových kapslí měly takový úspěch, že jí změnily život.

„Lidi mě zastavovali na ulici nebo v obchodě a ptali, z čeho to je. Začala jsem vyrábět pro známé a jejich známé, až jsem dospěla k tomu, že si udělám svoji značku,“ říká Zuzana Smithová. První profesionální fotografie svých šperků nafotila už v 2019. Od té doby se stala známou a uznávanou designérkou.

Výtvarnice z použitých kávových kapslí vyrábí úchvatné šperky. Při tvorbě využívá i tkaničky od bot či stará trička.Zdroj: Se svolením Zuzany Smithové

Zdokonalování postupu a nalézaní inspirace k tvorbě

Kromě toho, že vyrábí šperky, pořádá veřejné kurzy výroby šperků z kávových kapslí, pracuje jako manažerka a působí rovněž jako komunikační koučka. Na konci loňského roku měla dokonce výstavu v Mladé Boleslavi, na níž lidé mohli vidět průřez její tvorbou.

„Byl tam krásně vidět můj vývoj od roku 2018 až po aktuální stav. Rozdíl byl obrovský. Bylo to, jako kdybyste porovnávali trabanta s mercedesem. Člověk se zkrátka zdokonaluje a nalézá nové možnosti,“ usmívá se Zázana Smithová.



Náročný proces čištění kapslí

„Musím se přiznat, že strašně nerada kapsle čistím. Každá mi totiž projde rukama několikrát. Teprve potom z ní mohu začít něco vytvářet. Zjistila jsem, že je potřeba nechat kapsli pořádně vyschnout. Lógr totiž při odříznutí zátky sám vypadne. Každou kapsli musím vyčistit kartáčkem v jarové vodě, aby v ní nezbylo ani zrníčko kávy. Pak ji proplachuji v octové vodě a nakonec opláchnu v čisté vodě,“ popisuje proces čištění.

Takto zpracované kapsle suší a nakonec skladuje podle barev i míry poškození.

Fantazii se při výrobě šperků z kávových kapslí meze rozhodně nekladou.Zdroj: Se svolením Zuzany Smithové

Ve špercích i stará trička a tkaničky

K tvorbě Zuzana Smithová používá kromě kávových kapslí také chirurgickou ocel a snaží se zpracovat cokoliv, co jí zrovna přijde pod ruku. Do svých šperků zakomponovala například stará trička nebo kazové tkaničky do obuvi.

„Někdy kapsli použiji celou, jindy ji rozdělím na různé části a s těmi pak dál pracuji. Většina šperků je složena z několika kapslí. Kapsle řežu, stříhám, brousím, ohýbám a skládám. Stará trička rozstříhám tak, aby z nich vznikl co nejdelší pruh látky. Tyto pruhy látky pak kombinuji v různých typech náhrdelníků. Kazové tkaničky do bot jsou součástí náhrdelníků. V některých designech je tkanička přiznaná, jinde byste to ani nepoznali. Tkaničky používám i jako šňůrky k dárkovým sáčkům,“ vysvětluje úspěšná designérka.

Při prodejních akcích se prý odehrávají vtipné situace. „Stojím u svého stánku a v ruce držím kávovou kapsli. A představte si, že si lidi myslí, že jim chci uvařit kávu. Každému pak vysvětluji, z čeho mé šperky jsou. Lidem připadají vtipné a to je dobře,“ usmívá se Smithová.