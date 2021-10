Fakt je, že hokej se v Číně pomalu, ale jistě dostává do povědomí veřejnosti. Bruslit se děti učí již ve školách, vznikají první hokejové spolky. Jenže to všechno bude chtít čas. Kýžené ovoce se může na východ Asie dostat nejdříve v příští dekádě.

„Sledovat, jak nějaký tým prohrává 15:0, nikomu neprospěje. Ani Číně, ani hokeji. Pokud to domácí nezvládnou, musíme mít i plán B,“ prozradil jen pár chvil po svém zvolení na post nového šéfa světového hokeje.

Stejný postup zvolila mezinárodní federace IIHF i pro hry v Pekingu. Jenže po hádce s Kunlunem to vypadá, že Čína půjde do turnaje pouze s hráči z domácí soutěže.

Před čtyřmi lety dostala výjimku Jižní Korea, když jí bylo dovoleno napsat si na soupisku Kanaďany a Američany. Na divokou kartu prošla do hlavní soutěže a domácí obecenstvo si tak vychutnalo ojedinělou hokejovou baštu.

Už jen tento fakt vyvolává v mnoha lidech úzkost. Turnaj by se snadno mohl zvrhnout ve frašku. „Je děsivé si představit, co se čínskému týmu stane, až narazí na Kanadu a USA. Obě tyto reprezentace můžou posadit své nejlepší hráče a stejně zvítězí dvouciferným rozdílem i ve spánku,“ píší zámořská média.

Problém spočívá v tom, že domácí Číňané (nebýt toho, že olympiádu pořádají, nikdy by se na turnaj neprobojovali) jsou nasazeni do skupiny s oběma zámořskými velmocemi, spoléhajícími na superhvězdy z NHL. K tomu budou čelit vzkvétající hokejové generaci z Německa.

