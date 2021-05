Kladenský klub zažádal o výjimku ministerstvo zdravotnictví a bylo mu vyhověno. Vše posvětil i hokejový svaz.

A v tom spočívá jedna kritika: zatímco děti na tréninky do uzavřených prostor nemohou, tak diváci na profihokej ano. Druzí škarohlídi se zase zlobí, že se finále stává neregulérním, protože v něm Rytíři dostanou ve chvíli, kdy jde o všechno, nepovolenou podporu.

„Je mi smutno, když vidím, kolik zla a nenávisti zplodí jeden článek. Copak jsme se my lidi dočista zbláznili? Ano, fandi, ale nebuď fanatik. I fandění musí mít pravidla, úctu a respekt k druhým. Pořád je to jen sport, jen hokej. A to píši já, který mu obětoval celý život,“ napsal na diskusi webu hokej.cz Jaromír Jágr, který už v sérii čelil útokům, že Kladno kdosi tlačí do extraligy.

Sám jako šéf kladenského klubu poté upravil pravidla a do hlediště mohou i jihlavští fanoušci. Musí se přihlásit do systému, zaplatit 300 korun za vstupenku a podmínkou je samozřejmě negativní PCR test ne starší 48 hodin.

Původně byli upřednostněni držitelé permanentních vstupenek, i to se zdálo celkem pochopitelné. Nyní si však vstupenku mohou zakoupit také ti, kteří permanentku nevlastnili. "Rytíři chtějí ctít fair play. Proto dáváme možnost i fanouškům Dukly, aby podpořili svůj tým v rozhodující bitvě této sezony," uvádí Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Rytířů.

Zdá se, že jde zase jen o hodně povyku pro nic. Cílem je spíš Jágr, po návratu ze zámoří často propíraná někdejší hvězda fanouškovských srdcí. Od té doby, co se věnuje „svému“ Kladnu, je často terčem kritiky, pískotu, nechutných transparentů.

Na druhou stranu, Jágrovy cesty do Číny, spolupráce s politiky v čele s předsedou vlády Andrejem Babišem, údajná žádost o uzavření extraligy, to vše autoritu nejznámějšího hokejisty Evropy podrylo.

„Bitva plná urážek“ o umrněných 250 vstupenek je přesto trochu moc silná káva. I v republice, kde toho všeho už mají všichni dost.