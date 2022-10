„Myslím, že na NHL mám ještě čas a příští rok budu pokračovat v Liberci,“ prohlásil Adam Klapka na začátku května. To ovšem ještě netušil, že si o pár měsíců později přibalí za velkou louži životní formu, která poté nadchne celé vedení kanadského velkoklubu.

Kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta měl přitom s dvaadvacetiletým útočníkem velké plány, do poslední chvíle to navíc vypadalo, že se Klapka normálně zapojí do letní přípravy na severu Čech. Jenže pak z ničeho nic zazvonil telefon a celá situace rázem nabrala úplně jiné obrátky.

Adam Klapka při děkovačce fanouškům libereckých Bílých Tygrů.Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Mladého útočníka si vytáhla organizace Calgary Flames, s níž nakonec podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. Nutno dodat, že z pozice nedraftovaného hráče. Jenomže kanadské vedení moc dobře vědělo, do čeho právě jde.

Na kempu nováčků byl nejlepší

Klapka měl za sebou fantastickou sezonu, z farmy Liberce se postupně probojoval až do prvního týmu, kde se blýskl 18 kanadskými body v základní části a čtyřmi dalšími v play-off. Jako odměnu pak obdržel pozvánku do reprezentace, důvěru trenéra Jalonena ihned splatil premiérovou trefou do sítě Německa.

A ačkoliv se posléze neprobojoval do závěrečné nominace na světový šampionát, bylo jasné, že o tomto chlapci bude brzy opět slyšet. Ovšem to, že o něm za pár měsíců budou psát s nadšením snad všechny zámořské deníky, už mohl tušit jen málokdo.

Rodák z hlavního města dorazil do Calgary v obrovské formě, hned na úvod přípravy zaujal kondiční trenéry v posilovně a tu největší pozornost strhával pochopitelně na ledové ploše. Na kempu nováčků byste lepšího hráče hledali jen velmi těžko.

Adam Klapka na přípravném kempu Calgary Flames.Zdroj: ČTK / AP / Darryl Dyck

„Mezi ostatními vyčníval. A to nejen tím, jak je velký, ale hlavně schopností udržet puk. A taky střílí pořádné pumelice. Ještě to není úplně ono, musí si zvyknout, ale potenciál má velký,“ potvrdil Klapkovy kvality asistent trenéra Kirk Muller.

Český talent však zaujal rovněž hlavního kouče Flames Darryla Suttera, o němž se všeobecně ví, že jeho náročnost a přísnost nevoní úplně každému. A je to právě on, kdo bude mít blízkou budoucnost odchovance pražské Slavie ve svých rukou.

Premiéru na ledě okořenil bitkou

Zatím ale s chválou rozhodně šetřit nemusí. Klapka si skvělou náladu přivezl z kempu nováčků i na opravdový kemp Calgary, kde několikrát šokoval parádními kličkami a rovněž krásnou trefou v tréninkovém utkání.

A když už konečně došlo na klíčové přípravné zápasy, dvoumetrový čahoun nechtěl na nic čekat a vrhnul se rovnou do tuhého. Hned při své premiéře v dresu Flames shodil rukavice, pěstním soubojem dal trenérskému štábu jasně najevo, že do zámoří se přijel rvát o všechno.

„Byla to tady má první bitka, zároveň však doufám, že ne poslední,“ vzkázal Klapka bez ostychu. Chtěl bych hrát tvrdě, rvát se před brankou, být agresivní a chránit spoluhráče,“ dodal sebevědomě.

Bitka Adama Klapky v přípravném duelu proti Vancouveru:

Zdroj: Youtube

Na popis bijce sedí jeho urostlá a mohutná postava naprosto dokonale. I přesto to ale spíše vypadá na Klapkův start sezony na farmě v AHL. Calgary letos staví kádr na úspěch, navíc konkurence v útočných řadách je před českým útočníkem stále o malý krok napřed.

Ale pozor, tento nebojácný chlapec se může již brzy hodit. A také že bude. V Calgary navíc už dobře ví, po kom mají v případě nouze sáhnout.