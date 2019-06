Máte za sebou premiérové angažmá v zahraničí? Jaké to bylo ve Vladivostoku?

Jsem nadšený, hrozně se mi tam líbilo. Ten styl hokeje je jiný než v extralize. Nebylo to tolik kontaktní, což mi víc vyhovovalo. Rád bych se do Ruska vrátil.

Kde tedy příští sezonu zakotvíte? V Litvínově máte platnou smlouvu…

Ve smlouvě mám klauzuli, že můžu odejít do zahraničí. Vedení Vladivostoku sice neprojevilo zájem, ale mám nějaké nabídky z Ruska a čekám, jestli něco vyjde. Bylo by to super, uvidíme.

Ve Vladivostoku jste se ukázal v dobrém světle, měl jste 4 góly a 10 asistencí. Tým ale do play off neprošel…

Začátek nám moc nevyšel a nakonec nám play off uteklo o devět bodů. Škoda.

Z cizinců jste byli v týmu jen vy, Vojtěch Polák a Slovák Marek Hovorka, jinak samí Rusové. Jak jste se cítil?

Loni tam byli Kanaďané a ti na to kašlali, protože nedostávali výplaty. Cizincům pak už moc nevěřili a vzali tam jen nás tři.

V kabině jela jen ruština?

No jasně. Anglicky taky, ale většinou se mluvilo rusky. Já neumím ani anglicky, ale postupně jsem se naučil trochu rusky, takže jsem se pak i docela domluvil.

Asi vám pomohl Vojtěch Polák, který v Rusku působí už tři sezony, co?

Rozhodně. On je tam dlouho, umí perfektně rusky i anglicky.

Severní Korea? Nebál jsem se

Trávili jste spolu čas i mimo led?

Ano, chodili jsme spolu na večeře a tak. Já jsem byl sám na ostrově, kde byla báze. Vojta bydlel s rodinou v bytě ve městě.

V Moskvě hraje další ústecký rodák a váš kamarád Robin Hanzl. Stihli jste se navštívit?

Když jsme hráli v Podolsku nedaleko Moskvy, tak jsme se sešli aspoň na oběd.

Vladivostok leží na pobřeží Tichého oceánu. To je hrozná dálka, co?

Kdybych tam nebyl, tak bych v životě nevěřil, jak je to daleko. Z Moskvy letíte ještě devět hodin a k tomu osm hodin jet lag (projev cestování napříč časovými pásmy – pozn. red.), to je šílený. Když se řekne Rusko, tak si představíte sníh, ale tam vůbec nebyl. Každý den svítilo sluníčko a maximálně minus dvacet. Krásné počasí, azuro každý den. To bylo neskutečný.

Nedaleko Vladivostoku je Severní Korea. Nebál jste se?

Nebál. V Koreji jsem byl, tedy v té Jižní (úsměv). Nebylo se čeho bát. Vladivostok je nádherné moderní město. Kotví tam vojenské lodě, ponorky. Jsou tam dva obrovské mosty. Prostě nádhera.

Stihl jste sledoval Litvínov?

Samozřejmě. Říkalo se, že po mém odchodu se jim přestalo dařit. Ale jeden hráč mužstvo nedělá. Nějak jim to nesedlo, to se nedá nic dělat. Předkolo jim uteklo o pár bodů, je to smůla.