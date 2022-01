Huf věří v baráž: Je to těžké, zažíváme to poprvé. Ale naděje umírá poslední

Svěřenci trenéra Josefa Jandače nastříleli za devětatřicet kol 139 branek, což je vůbec nejvíce v extralize. Zároveň jich ale 121 obdrželi, to je naopak třetí nejhorší počet v tuzemské lize. Sparta se krčí až na desátém místě a je na hraně bojů o play-off. To se logicky nelíbí vedení klubu, fanouškům ani hráčům.

Dobrou náladu v kabině jistě nevyvolala ani zpráva o tom, že před sezonou vybraná klubová jednička Alexandr Salák zažádala o odchod z klubu - pětatřicetiletý brankář totiž chce ještě zkusit zahraniční angažmá."Odehrálo se to rychle. On sám přišel s tím, že to chce ukončit. Když tady nechce být, tak tady být nemůže. Nemyslím si to jen já, nechceme v týmu někoho, kdo tady nechce být. Jestli někdo nechce hrát za Spartu, tak ať se sbalí a jde," říká trenér Sparty Josef Jandač.

Od betonů naopak až do NHL. Nikdo nemá hlavu jako on, říká o Dostálovi kouč

Salák navíc své bývalé spoluhráče nepotěšil dvojnásobně. V rozhovoru pro deník Blesk uvedl, že s dalšími hráči zamířil na závěr roku do erotického klubu."Rozhovor jsme neviděl, jen se ke mně něco v kabině dostalo. Pěkně se do toho zamotal. Já to ale moc komentovat nechci, je to jeho věc, jeho rozhodnutí. Hráči měli po zrušeném turnaji v Davosu dva dny volna, kluci se domluvili, že si sednou a něco si vyříkají jako chlapi. Tak si to vyříkali. Tohle patří do kabiny a nemá se to ventilovat. Že to on tahá, je jeho věc. Já si za hráči stojím," řekl Jandač.

Svérázný golman tak doufá, že mu vyjde rozjednané angažmá ve Švédsku.