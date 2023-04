Vývoj semifinálové série mezi Vítkovicemi a hradeckým Mountfieldem zatím hraje krásně do karet Východočechům, kteří si ze severu Moravy odvezli dvě cenná vítězství a vedení v sérii už 2:0 na zápasy. Naopak Ostravané si domácí rozjezd souboje o finále rozhodně představovali jinak. A emoce bohužel bublají i tam, kde se to asi úplně nehodí. V hlavní roli majitel klubu a šéf Asociace profesionálních klubů Aleš Pavlík.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik a majitel HC Vítkovice Ridera Aleš Pavlík. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ač už o druhém vítězství Hradce Králové na ledě vítkovické Ridery rozhodly jakkoliv sporné momenty, jedno je jisté: svěřenci trenéra Tomáše Martince si na cestu domů přibalili do autobusu dva výjimečně cenné semifinálové korálky. A od historického postupu do finále dělí Mountfield už jenom dva kroky. To na severu Moravy příliš důvodů k optimismu rozhodně nemají.

Obrovské zklamání z nepovedeného vstupu do série navíc umocnily dva rozporuplné inkasované góly, které stály domácí Rideru vedení a posléze rovněž celý zápas. Jednalo se o vyrovnávací trefu Graema McCormacka i rozhodující „kopanec“ Patrika Miškáře na 3:2 v prodloužení. A v obou případech museli rozhodčí (pochopitelně) pelášit na přezkoumání k videu.

To ovšem prokázalo, že obě branky hokejistů Mountfieldu padly zcela regulérně, což mimo jiné později potvrdil také šéf rozhodčích Vladimír Pešina. „Jak gól na 2:2, tak rozhodující branka v prodloužení měly platit,“ řekl.

Jenže s těmito rozhodnutími odmítla vítkovická strana jakkoliv souhlasit. Zejména tedy její majitel Aleš Pavlík, který si po cestě do útrob stadionu počkal na rozhodčí, na jejichž adresu vyslal hned několik silných slov. Téměř dvacetiminutový monolog rozčíleného šéfa Ridery byl poté kulantně upraven na webových stránkách klubu. „Nesouhlas s vedením druhého utkání série“. Nad tím by člověk ještě mávnul rukou.

Nicméně další reakce Pavlíka už se bohužel pohybuje na hraně velice tenkého ledu. „Toto semifinále je skvělá série plná emocí na ledě i kolem něj tak, jak to má v play off být. Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce tuto sérii velmi zdramatizuje a nakonec bude pro nás úspěšná,“ stojí na webu vítkovického klubu.

A rovněž na hraně lidského chápání. Slyšet taková slova z úst majitele klubu a prezidenta Asociace profesionálních klubů, jež navíc od letošní sezony funguje jako řídící orgán Tipsport Extraligy? To je jako prachbídné kopání do vlastních řad. A ono to tak i v podstatě je. Pavlík totiž svými výroky přímo napadl pověst „své“ asociace. Jako kdybyste v roli majitele klubu veřejně natírali vlastní zaměstnance.

A co je ještě horší, toto nebyla z repertoáru vítkovického bosse žádná divadelní premiéra. Něco podobného už si totiž Pavlík střihl před čtyřmi lety, když po čtvrtfinálovém vyřazení proti Třinci nedokázal zkrotit své emoce a pustil se do rozhodčích nadávkami o zkorumpovanosti. Tehdejší výkon ocenila pověřená porota pokutou 80 tisíc korun.

K tomu současnému se ve čtvrtek vyjádřil dokonce i nynější ředitel extraligy Martin Loukota. „Ze sportovního pohledu chápu frustraci zástupců vítkovického klubu po včerejším druhém semifinálovém duelu. Je však pro mě osobně zklamáním chování a vyjádření majitele klubu Aleše Pavlíka,“ napsal ve svém vyjádření.

Pro Vítkovice se však v tuto chvíli téměř nic nemění. V semifinálové sérii zkrátka ztrácí dvě utkání a na východě Čech budou muset výrazně zabrat. A chování poblázněného šéfa? Co nejrychleji hodit někam daleko za hlavu. Nicméně přes to všechno je to obrovská škoda. A další naprosto zbytečný stín na domácím hokejovém rybníčku.