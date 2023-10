K překonání historického rekordu Waynea Gretzkého mu momentálně schází už jenom 73 branek. Stejně jako v uplynulých letech je tak střelecká forma ruského snajpra Alexandra Ovečkina mezi zámořskou elitou velkým tématem. Úvod letošní sezony NHL ovšem malinko naznačil, že kapitána Washingtonu rozhodně nečeká žádná procházka růžovým sadem.

Alexandr Ovečkin vede Washington jako kapitán už 14. sezonu v řadě | Foto: ČTK/AP/Nick Wass

Stát se nejlepším střelcem v historii slavné NHL? To je motivace, se kterou ruský kanonýr Alexandr Ovečkin obul brusle i do nadcházejícího ročníku prestižní zámořské soutěže. A ani v osmatřiceti letech neztrácí dlouholetý kapitán Washingtonu Capitals chuť sestřelit z absolutního čela tabulky legendárního Kanaďana Waynea Gretzkého.

Na gólového krále momentálně ztrácí 73 přesných zásahů, což by při jeho každoroční střelecké náladě neměl být žádný problém. Dá se totiž předpokládat, že rodák z Moskvy si v zámoří ještě nějaký ten rok zahraje. „Jednou mě nepochybně překoná. Otázkou už není, jestli se mu to povede, ale kdy se tak stane,“ připustil Gretzky již v průběhu loňské sezony.

Prolomil mlčení. Zadorov jako první Rus v NHL odsoudil invazi na Ukrajinu

Nicméně začátek letošního ročníku si vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 představoval určitě jinak. Jak z týmového hlediska, tak zejména toho osobního. Capitals mají za sebou tři odehrané zápasy, během nichž stihli vyfasovat hned dva výprasky (0:4 s Pittsburghem a 1:6 s Ottawou) a jediné body urvali v domácí bitvě s Calgary.

Ve stínu zůstává rovněž Ovečkin, jenž má na svém kontě zatím pouhý jeden bod za asistenci. A není to málo, Antone Pavloviči? „Na větší závěry je zatím poměrně brzy, ale dá se předpokládat, že Alex to bude mít letos velice složité,“ myslí si novinář ESPN John Buccigross, který vidí jako jeden z důvodů zhoršující se konkurenceschopnost organizace z hlavního města.

Oviho střelecká impotence šokuje celou NHL

Pozorní hokejoví pamětníci by jistě namítli, že podobně vlažný rozjezd měl ruský střelec také před rokem, kde počítal po třech odehraných zápasech rovněž jen jeden kanadský bod. Jenže ještě pozoruhodnější je „Oviho“ statistika střeleckých pokusů. Od začátku sezony vypálil na branku soupeřů pouze čtyřikrát, a to na ledě tráví pravidelně okolo 20 minut.

Spojenec Putina reaguje na výpady české legendy. Hašek mě nezajímá, říká Ovečkin

V posledním utkání na půdě Ottawy navíc zapsal další nelichotivý rekord, když podruhé v řadě nevystřelil ani jednou na bránu. Za úctyhodných 19 sezon v zámoří se Ovečkinovi něco takového přihodilo úplně poprvé. Není divu, když slavná osmička eviduje v průměru až 4,71 střel na zápas. Pilnějšího zakončovatele byste napříč celou historií NHL hledali marně.

Před rokem se ještě kapitán Washingtonu zvládl prostřílet k velice slušným 42 zásahům, což jej zároveň katapultovalo do elitní desítky ligových střelců. Nyní se však ze zámořských kuloárů šíří zcela pochopitelné otázky: Zvládne toto tempo udržet i protentokrát, nebo už je blízký přítel ruského prezidenta Putina na ústupu?

„Každým rokem si lidé říkají, jestli právě tohle bude ten tok, kdy to tam Alexovi přestane padat. Já už o něm ale nepochybuju. Myslím, že bude skvělý jako obvykle,“ zastal se svého lídra spoluhráč T. J. Oshie.

Genderové šílenství na hokeji? Zákaz nahoty v šatnách, rodiče hráčů jsou v šoku

V hlavním městě však momentálně řeší i menší dilema s vlastními fanoušky, jelikož na úvodní domácí duel sezony proti Calgary nebylo poprvé od roku 2009 vyprodáno. Hned 588 zápasů za sebou byla washingtonská aréna zaplněná do posledního místa, se začátkem letošního ročníku ale tato historická šňůra definitivně skončila.

Loňské zklamání, žádná obměna kádru, pochmurný vstup do sezony. Důvodů, proč zůstalo v prodeji více než deset procent volných vstupenek, bychom zřejmě našli ještě více. Aniž by to na současnou formu organizace mělo nějaký větší vliv.

Ty skutečné problémy se totiž nachází přímo na ledě. Rychle zvednout se potřebuje nejen ruský ostrostřelec, ale celý Washington. Další sezona bez play-off by mohla přijít pořádně draho.