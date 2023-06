Zase rýpnul do vosího hnízda. První muž českého hokeje Alois Hadamczik se zastal Dmitrije Jaškina. Toho Jaškina, který působí v KHL a v předvečer výroční války na Ukrajině vyjádřil podporu ruským vojákům. Hokejový šéf za tenhle úlet dostal co proto. Ostrou kritiku si vysloužil i od známých osobností a politiků.

Šéf českého hokeje Alois Hadamczik | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Stačilo pár vyjádření a v tuzemském hokeji je zase pořádně dusno. Česká veřejnost je v šoku z výroků Aloise Hadamczika. Prezident hokejového svazu nemístně reagoval na Dmitrije Jaškina, který z Ruska vzkázal, že by si chtěl zahrát za český nároďák na příštím mistrovství světa v Praze a v Ostravě. Rodák z Omsku věří, že vedení českého hokeje zruší zákaz pro hráče působící v ruské KHL a nechá je opět reprezentovat.

Jaškin zpátky v reprezentaci? Nereálné. Hadamczik přesto smutní: Jsme malí páni

Odpověď Hadamczika na sebe nenechala dlouho čekat. A jak se dalo předvídat, byla ještě podivnější, než slova Jaškina. „Nedá se nic dělat. Jsme příliš malí páni a celá Evropa je proti němu,“ pronesl ve čtvrtek Hadamczik pro Blesk. „Vím, že válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem, ale takové je zkrátka stanovisko hokejového světa.“ Pak ještě Jaškina vybídl, aby šel do české extraligy, pak se do reprezentace dostane.

Hadamczik tím pochopitelně proti sobě poštval širokou veřejnost „Nejdou vám kontrolovaný vyjádření a ani damage control,“ vzkázal šéfovi svazu bývalý hokejista Jakub Koreis.

„Jestliže v Rusku někdo z Čechů sportuje po 24. 2. 2022, tak nemá v české reprezentaci co dělat teď ani nikdy v budoucnu. Bylo to jejich rozhodnuti vzít si krvavý prachy, tak ať si je užijí, ale v českém dresu je nechci nikdy vidět,“ tweetoval zase vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina.

Dmitrij Jaškin v českém dresuZdroj: Deník/Attila Racek

Hadamczik pobouřil i bývalého skokana na lyžích a nyní poslance Jakuba Jandu. „Přijde mi, že někteří lidé žijí na jiné planetě. Vrazi od Moskvy zabíjejí ukrajinské sportovce a šéf hokejového svazu alibisticky říká něco o malých pánech. Snad každý morální člověk musí mít před Čechem hrajícím za krvavé prachy červenou stopku,“ žasl Janda.

Hadamczik naštval i politiky

Ozvali se i známé osobnosti mimo sportovní sféru. „Že je hokejista Jaškin nesoudný, to může překvapit, ale ne zase tak moc, když si vezmeme kde žije, hraje hokej a co do něj hučí. Ale lavírování šéfa českého hokeje v otázce účasti Rusů a Bělorusů na MS, je příliš silnou kávou,“ přidal se bývalý diplomat a někdejší místopředseda Evropské komise Pavel Telička.

Totální dno, shnij na Sibiři. Jaškin rozpoutal nenávist, podpořil ruskou armádu

Ani náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství a poslanec Pavel Klíma počínání Hadamczika nechápe. „Jak můžete říct, že "válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem" v kontextu Dmitrije Jaškina?! Sport s válkou spojilo Rusko, které vraždí ženy, děti, ale i ukrajinské sportovce! Zatímco Jaškin nastupuje v dresu na podporu těchto zločinů.“

Ozval se i jeden z nejhlasitějších kritiků Ruska Dominik Hašek. Ten si ale nevzal na paškál Hadamczika, ale rovnou vládu. Ta by podle něj měla zakročit a zakázat českým občanům pracovat v Rusku.

„Hadamczik reprezentuje sebe a hokej. My občané ČR jsme si ovšem zvolili své poslance a senátory, od kterých očekáváme, že nás před nebezpečným jednáním budou chránit. Práce v zemi nepřítele vytváří v Rusku hodnoty, které Rusko používá proti nám a spojencům. Kdy nás začne vláda chránit?,“ zeptal se olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu.

Je jasné, že tahle kauza hned tak neutichne. A odpůrců Hadamczika je zase o něco víc.