Nejednoznačná, absurdní a chvílemi až alibistická. Tak by se aktuálně dala popsat jednání okolo pozice hlavního trenéra české hokejové reprezentace Kariho Jalonena. Trpělivost došla fanouškům, kteří kritizují kroky šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika.

Kari Jalonen na tréninku české reprezentace. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Výkonný výbor o pozici trenéra Kariho Jalonena jednal už dvakrát. Nejprve na začátku června, poté v pondělí.

Výsledek? Nulový. „Vzhledem k tomu, že jde o domácí hokejové mistrovství světa, což je pro české sportovní fanoušky největší akce roku 2024, nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí,“ řekl diplomaticky šéf hokejového svazu Alois Hadamczik.

Český tým sice na letošním mistrovství světa v Rize a Tampere vypadl ve čtvrtfinále a obsadil 8. místo, které je historicky nejhorším výsledkem, o rok předtím ale národní tým bral po deseti letech bronzové medaile. „Ty krávo, to je komedie,“ okomentoval dění okolo pozice Kariho Jalonena bývalý kapitán reprezentace Jakub Voráček.

Na Voráčkův tweet přišla poněkud podrážděná reakce Jaromíra Jágra. Parťákovi a kamarádovi z Kladna dokonce začal vykat. „Protože pane Voráček, než uděláte krok B, buďte si na 100% jistý, že je lepší než krok A,“ reagovala hokejová legenda, která sedí ve výkonném výboru spolurozhoduje o osudu Jalonena.

Kritika fanoušků

Na Twitteru nakonec v úterý prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik oznámil, že o osudu Kariho Jalonena se rozhodne příští čtvrtek, tedy 29. června. To ale nenechalo chladnými hokejové fanoušky, kterým s nekonkrétními kroky hokejového svazu došla trpělivost.

„Hrajou divadlo, jako kdyby chtěli, aby Kari skončil sám. Šaškové to jsou,“ napsal jeden z příznivců na sociálních sítích.

„Tohle si Kari nezasloužil. Ostuda,“ přidal se další z fandů. „Když si člověk myslí, že nemůže být hůř, tak Lojza opět ukáže, že může,“ rýpl si jeden z fanoušků.

„Česko… Země příběhů. Podle mě to dělají naschvál, aby to Kari sám položil. A v té chvíli vyjede blanicky rytíř Lojza, který všechny vychoval a všem dal systém. Šílené,“ doplnil další.

Jágr na svém Facebooku reagoval i na kritiku fanoušků a snažil se jim celou situaci vysvětlil. „Mnozí kritizují Lojzu Hadamczika a výkonný výbor za to, že se dlouho řeší budoucnost trenéra národního týmu. Ti kritici přitom nemají zdaleka všechny dostatečné informace k tomu, aby vedení českého hokeje kritizovali,“ vzkázal.

Jágr se Hadamczika zastal. „Také vůbec nechápu, proč to někdo vyčítá jen Lojzovi, on je přeci jen jeden z jedenácti členů výboru, takže on sám nic rozhodnout nemůže, je to o výsledku 11 hlasů, to si fanoušci ani často neuvědomují a pak něco nepochopitelně hází na jednoho konkrétního člověka.“

Kocourkov hadr. Svazová taškařice s Jalonenem je pravý komediální majstrštyk

Podle Jágra chce mít výbor jistotu, že se rozhodl správně. „Dnes už se moc nenosí, že nějaké rozhodování trvá dlouho, každý chce všechno řešit hned. V tomhle případě je ale důležité každý krok několikrát promyslet, než uděláte nějaké konečné rozhodnutí. MS 2024 v Praze bude pro český hokej ta nejdůležitější událost a vy si musíte být opravdu jistý, že vaše rozhodnutí o trenérském štábu je správné,“ dodal.

Do mistrovství světa, které se příští rok uskuteční v Praze a Ostravě, ještě zbývá hodně času. Je ale důležité, aby do něj český hokej vstupoval semknutý. A to teď rozhodně není. Ani Jágr tomu příliš nepomohl.