/ROZHOVOR/ Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik se rozpovídal o play-off extraligy, kritice rozhodčích nebo domácím světovém šampionátu, který bude Česko hostit příští rok. „Když to máte doma, je to největší svátek hokeje vůbec,“ netají Hadamczik. A jak se vyvinula situace s návratem státního znaku na dresy národního týmu?

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. | Foto: Iva Roháčková

Sešli jsme se na tréninku para hokejové reprezentace. Jak je pro vás důležitá podpora para hokeje?

První se na to musíme podívat z lidské stránky. Je úžasné, co ti kluci odvádějí při tom neštěstí, které měli. To, jakou mají vůli a nasazení. Ocenění veřejnosti je obrovské. Když bylo mistrovství v Ostravě, tak bylo vyprodáno. Vnímá to hokejový národ a pro nás to je zásadní. Je zásadní, že podporujeme muže, děti, ženy i para hokej. Dáváme tomu hodně zelenou, protože rozpočet není zrovna malý.

Jak vzpomínáte na dva šampionáty para hokeje v Ostravě?

Bylo to poprvé, co jsem na para hokej chodil, jinak jsem to vždycky viděl jen v televizi. Když jsem byl i na tréninku, tak jsem si s nimi podával ruku. Když člověk vidí tu radost v jejich očích, tak si řekne, že mají takovou vůli, že ostatní hokejisté by ji potřebovali taky. Ta vůle je obrovská.

Jak se vám líbí zápasy v para hokeji?

Neumím si představit, jak se dokážou tak rychle pohybovat, jak se dokážou srazit na ledě a jakou mají vůli dát gól. Je to kus umění. Jsem rád, že jim to dodává sílu do života. Ti kluci zapomenou na trable, které je potkaly a které se nedají vrátit. Když s tím musí žít, tak je dobré, že v jejich očích vidíte jiskru života. To je hlavní náplň.

Vyzkoušíte si tu, jaké to je hrát para hokej?

Ne, mám obrovský problém s kolenem, mám tam i vyměněný kloub. Nebudu to proto pokoušet. Spíš se budu s nadšením dívat a klukům fandit. Jsem přímý a hodně citlivý člověk, což oni nemají moc rádi. Oni jsou bojovníci. Musím city schovat, ale fandit jim budu.

V současnosti také vrcholí play-off extraligy. Co na něj zatím říkáte?

Líbí se mi nasazení a to, že nikdo nemá jisté, že vyhraje. Co se mi ale nelíbí, je to, že neustále v novinách čtu kritiku na rozhodčí. Když z toho uděláme diskusní kroužek, kdy někdo jede šestkrát za třetinu za rozhodčím a diskutuje, tak to pokazí. Až skončí liga, tak myslím, že APK bude ten pohovor mít. Já to vnímám takhle. Taky jsem nebyl svatý trenér, ale myslím, že teď už je to za hranou. Rozhodčí už ani nemůžou pískat to, co by cítili, když je stále někdo ovlivňuje. Chtěl bych se rozhodčích trochu zastat. Neříkám, že nechybují. Chybuje trenér, chybuje hráč i rozhodčí. Pokud vidíme, že chyba není úmyslná, měli bychom být trochu vstřícnější a nekazit si hokej.

Co jste říkal na aféru Aleše Pavlíka z Vítkovic, který z pozice prezidenta APK šel trochu proti systému?

K tomu se vyjadřovat nebudu. Vrátím se k tomu, co jsem říkal na úvod. Nelíbí se mi celková kritika. Od trenérů, od hráčů a od vedoucích pracovníků. Musíme to změnit, hokej to žádá. Když přijede mezinárodní rozhodčí na reprezentaci, tak vyslechne verdikt a nekomunikuje. Rozhodčí se nad sebou ale musí zamyslet. Některé chyby, které jsou, by se neměly stávat. Rozhodčí musí být zodpovědný za svoje činy. Mělo by být jednání s rozhodčími a s vedením a mělo by se ujednotit, jak postupovat dál. Tohle je kaňka na play-off.

Blíží se také mistrovství světa. Těšíte se na něj?

Těším se, ale uvidíme, jaký tým postavíme a jaké budeme mít výsledky. Vrcholem hokeje je vždycky mistrovství světa, takže se těším hodně. Pojedu se do Rigy podívat, budu v Brně na Euro Hockey Tour, budu v Ostravě, až budeme hrát se Slovenskem. To bude tým ještě hodně syrový, protože tam nebudou finalisti a hráči z NHL. Podívám se na kluky, kteří do budoucna připadají v úvahu, jak se o to poperou.

Po devíti letech bude příští rok mistrovství znovu v Česku. Jak se těšíte na to?

To je největší svátek hokeje vůbec, když to máte doma. Jsem rád, že můžu být u toho jako prezident svazu. Děláme všechno pro to, abychom pro hráče a trenéry vytvořili nejlepší podmínky a hlavně abychom uspokojili diváky. Mistrovství je největší odměna pro nás všechny, ale hlavně pro diváky. Náš fanoušek při nás stál i v těžkých chvílích, když jsme nehráli dobře.

V úterý bylo představeno logo turnaje. Líbí se vám?

Upřímně musím říct, že když jsem přišel na svaz, logo už bylo udělané i zaplacené, takže jsem k tomu nemohl nic říct. I když uděláte logo jiné, tak stejně najdete kritiky. Logo je ale jen jedna setina mistrovství. Kdyby se logo nelíbilo, hlavně ať se líbí hokej. Neřekl bych ale, že je takové, že bychom ho museli kritizovat. Součástí loga budou i další věci, které budou bavit lidi, a věřím, že jako komplet to bude velmi dobře zpracované.

V minulosti jste hovořil o tom, že chcete na dresy reprezentace vrátit státní znak. Jak se to vyvíjí?

K tomu bych se vyjádřil až po skončení tohoto mistrovství. Pak uděláme tiskovku před přípravou na domácí mistrovství. Moje stanovisko je jednoznačné, jednáme s Nikem, aby to bylo tak, že divák bude nadšený. Když jsem to dal ve známost, tak 93 procent lidí říkalo, že s tím názorem souhlasí. Musíme se chovat tak, jak jsem říkal. My potřebujeme diváky a diváci potřebují dobrý hokej. Hokej je národní sport a my musíme národ uznávat.

Jak svaz pokračuje s výsledky auditu, který jste po svém nástupu provedl?

To bych se jen opakoval, vyjádřil jsem se k tomu už nesčetněkrát. Teď už to není v našich rukou, je to v rukou policie. My udělali všechny kroky, které nám konference nařídila, a teď se zajímáme o to, abychom vytvořili nové marketingové oddělení, abychom naplňovali rozpočet a podporovali kluby v daleko větší míře finančně. Nastavíme také některé kontrolní mechanismy, aby práce s mladými hráči byla lepší.

Hovoří se také o opětovném rozšíření juniorské soutěže. Dáte nám k tomu nějaké vyjádření?

Vyjádření vám dám za týden.