Obavy už před sérií

Pardubičtí - a je jedno jestli hráči nebo realizační tým -, neskákali tři metry vysoko, když se dozvěděli jméno svého semifinálového soupeře. Třinec nechtěl chytit nikdo. Před vypuknutím bojů všichni poukazovali na jeho systém v play off, se kterým si nikdo neví tři roky rady. Až ho démonizovali…

Také proto Dynamo nevstupovalo do série jako favorit, přestože ovládlo základní část a přestože Oceláři do něj vkročili až jako šestý celek v pořadí. Tedy s nutností odehrát předkolo. Pardubický respekt, který probudil červíčka pochybností, hrál do karet soupeři. Ten navíc vzrostl poté, co Slezané po Litvínovu vyřadili ze hry dalšího žhavého kandidáta na titul, pražskou Spartu.

A v živé paměti měl třinecký přízrak i pardubický trenér Radim Rulík. V předchozích dvou sezonách si s Mladou Boleslaví vždy vylámal zuby právě na něm. Pardubicím nepomohl ani fakt, že před sezonou zlákaly do svých řad jednoho ze strůjců zázraku ze Slezska. Marek Zadina spolu s Václavem Varaďou vytvářel nepropustný systém.