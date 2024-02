/ANKETA/ Na zahraničních sportovních akcích je to už vcelku běžná věc, v Česku šlo ovšem o novinku. Profesionální fanoušek Cameron Hughes v neděli předvedl svoji show na extraligovém zápase mezi Spartou a Kladnem a v naplněné O2 areně si vysloužil bouřlivé ovace. Ne všichni to ale vidí stejně. Jeho vystoupení na sociálních sítích rozdělilo hokejové fanoušky na dva tábory – jedni podobnou zábavu chválí, zatímco druzí ji odsuzují, že se na naše stadiony nehodí.

Král fandění Cameron Hughes zavítal do Prahy. | Foto: se svolením Svengali Communications

Během jedné z komerčních přestávek ve druhé třetině zápasu si ukradl veškerou pozornost pro sebe. Zdánlivě obyčejný divák v dresu Edmontonu Oilers vyskočil na nohy, vyšel do uličky mezi sektory a do rytmu písničky začal potrhle tancovat. Po chvíli vyburcoval publikum pražské O2 areny, dres se jmenovkou Kassian zahodil a odhalil tričko pražské Sparty pod ním. Jak se ukázalo po chvíli, ještě o vrstvu níže se ukrývalo i triko s nápisem I love Prague.

Dvaapadesátiletý Kanaďan Cameron Hughes si za svoje představení vysloužil hlasitý potlesk tribun a ohlušující ovace a video z jeho show zanedlouho obletělo sociální sítě. Na nich se ale reakce na práci rodáka z Ottawy značně lišily.

„Hahaha, slušný bomby! To už je jak NHL,“ ocenil na svém účtu na sociální síti X bývalý hráč a v současnosti hokejový expert Jakub Koreis. K chvále vystoupení se přidali i další fanoušci a postavy z hokejového prostředí.

„Toho bychom potřebovali ve Varech,“ napsal například karlovarský gólman Dominik Frodl. „Mistrovský kousek dotáhnout tohoto virálního frajera k nám. Sparta nejlepší marketing dlouhodobě – fotbal i hokej,“ ocenil na Instagramu český youtuber Petr Purmenský, který vystupuje pod přezdívkou STN.

„Sparto moje, jen tak dál, hokej už není jen o hokeji a jsem rád, že můj klub to pochopil už dávno,“ chválil další ze sparťanských fanoušků na sociálních sítích. „Mně se to líbilo, tohle k hokeji patří,“ přisadil si další z příznivců pražského klubu.

Takový šašek u nás není potřeba

Na sítích se ale utvořil i druhý tábor, který show profesionálního fanouška odsoudil. „Zrovna v tomhle bych se NHL vyrovnával nerad. Já beru, že je třeba dělat pro někoho program navíc, ale tohle uráží i někoho, kdo na hokej přijde jako na kulturní akci výjimečně,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě X.

„Je dost smutný, že je spousta týmů, co tvoří fakt super chorea, jsou ultras chorály, co mají koule, ale tleská se tomuhle,“ nechápal další z fanoušků. „Je to cool do tý doby, než jsem si přečetl, že se tím živí. NHL style jo, bomba nevím no,“ oponoval další z uživatelů Koreisovi pod jeho příspěvkem.

„Mě osobně to moc nebere. Takový šašek, aby roztleskal diváky jako v NHL, u nás snad potřeba není,“ přidal svůj názor další z fanoušků na sociálních sítích. „Dobrý komedianti. Doufám, že na úroveň Liberce a Sparty spousta stadionů se super atmosférou neklesne,“ doplnil svůj pohled další.

Vystoupení Camerona Hughese v Česku každopádně vzbudilo zájem. Na síti X u příspěvku Jakuba Koreise má video jeho show přes 235 tisíc zhlednutí, na profilu hokejové Sparty pak atakuje dalších 40 tisíc přehrání. Co se týče podobného programu na extraligových zápasech, fanoušci ale zcela zjevně nejsou zajedno.