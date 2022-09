Kde budeme hrát? NHL řeší finanční trable, někteří hráči jsou stále bez angažmá

Velké rozpaky mezi fanoušky přitom vzbudil už jen samotný přesun na půdu Arizonské státní univerzity. Její stadion totiž spíše připomíná arénu kladenských Rytířů v domácí extralize než konkurenceschopnou budovu na úrovni NHL.

Aréna pojmenovaná po rodině mecenášů

Tam je laťka nastavená úplně někde jinde. Nálepku pomyslného trpaslíka nosí už nějaký ten pátek Winnipeg, ovšem jeho domácí stadion pojme přes 15 tisícovek míst k sezení. A to je ke vší úctě ke Kojotům trošku jiné kafe než univerzitní hala v městské části Phoenixu.

Mullett Arena se tak zcela suverénně stane nejmenší halou v nadcházejícím ročníku NHL. A zároveň i čtvrtým nejmenším stadionem v dlouhodobé historii zámořské soutěže. Menšími kapacitami se ovšem „chlubily“ celky ještě v první polovině minulého století.

A jak vůbec název Mullett Arena vznikl? Nový domov arizonských Kojotů se jmenuje podle manželů Donalda a Barbary Mullettových, dlouholetých podporovatelů a také finančních partnerů tamějšího univerzitního hokeje.

Představení nové Mullett Arény v Arizoně:

„Bez této rodiny by hokej v areálu naší školy vůbec neexistoval. Nezáleželo na tom, o co zrovna šlo, Donald tu pro nás byl vždycky,“ pronesl na adresu mecenášů trenér Sun Devils Greg Powers. Univerzitního celku, se kterým bude Arizona sdílet nově pojmenovanou arénu.

Jenže zámořské fanoušky nadchlo při pohledu na víceúčelovou halu, kde se dá kromě hokeje provozovat třeba gymnastika či wrestling, úplně něco jiného.

Jágrův mullet hitem internetu

Když se totiž za velkou louží řekne slovo mullet, téměř každý si vybaví populární a pro období 80. a 90. let naprosto typický účes s krátkými vlasy na přední straně a dlouhým příčeskem na té zadní. Zkrátka účes „na Jágra“.

Vpředu byznys, vzadu diskotéka. Památný účes Jaromíra Jágra.Zdroj: Paprskář Pavel / zastupovaní fotografové / Profimedia

Byl to totiž právě kladenský kanonýr, který tuto nezvyklou image v zámoří zpopularizoval během svého působení v dresu Pittsburghu. A fanoušci NHL na věhlasný „devadesátkový“ účes rozhodně nezapomněli.

„Mullett Arena? Arizona by měla s Jaromírem Jágrem podepsat smlouvu, nebo alespoň vyvěsit jeho dres pod strop haly,“ zavtipkoval v jedné z diskuzí fanoušek Kojotů.

Pod příspěvkem organizace se okamžitě začaly rojit fotky slavných mulletů, jednoznačným hitem číslo jedna se však stal samotný Jágr. Zejména pak jeho památný účes.

„JJ se vrací do NHL!“ stálo v dalším komentáři. „Padesátiletý Jágr jako spasitel Arizony, to by na současné vedení organizace celkem pasovalo,“ rýpl si jeden z fanoušků, který tím narážel na nepříliš lichotivé výsledky Arizony z posledních let.

Zvučná jména na odchodu. Šest hokejových legend, které už v extralize neuvidíte

Samotná Mullett Aréna nyní prochází řadou úprav, které nakonec potrvají až do půlky října. Pro Arizonu to tak znamená, že celou přípravu včetně začátku sezony odehraje na venkovních stadionech.

„Malá“ velká premiéra je naplánovaná až na poslední týden v říjnu, kdy se Kojoti představí proti hokejistům Winnipegu.