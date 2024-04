Baráž Rytíři umí. Vsetín zdolali i počtvrté, extraligu pro Kladno zase udrželi

Hokejové Kladno zvládlo i čtvrtý zápas barážové série se Vsetínem, byť se dostalo do zatím nejsložitější situace. Muselo otáčet stav, což se mu zásluhou gólů Martina Procházky a Matyáše Filipa povedlo. Po výhře 4:3 vyhrálo sérii 4:0 a potřetí v řadě se mu baráž povedla. „Je to radost, ale hlavně úleva. Neměli jsme co vyhrát, mohli jsme jen ztratit,“ řekl trenér Kladna Otakar Vejvoda.

Baráž, čtvrtý zápas: Kladno otočilo skóre a porazilo Vsetín 4:3. Extraligu bude hrát i dál. | Foto: se svolením Romana Mareše