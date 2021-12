V Kadani tak bude působit pouze tým SK, který hraje krajský přebor. Hráči, kteří patřili do prvoligového kádru Trhačů, se rozprchli. Jedním z nich je tachovský rodák Martin Berčík, který se přesunul na Vysočinu, kde aktuálně bojuje v dresu jihlavské Dukly.

„Trochu jsme tušili, že se blíží konec v té době, kdy pan trenér Růžička odešel do Litvínova. Nejhorší je, že jsme se fakt, že Kadaň odhlašuje první ligu, dozvěděli po všech čertech. Buď na hokej.cz, nebo nám psali kamarádi. Od vedení, potažmo pana Klímy (majitel klubu) jsme žádnou oficiální zprávu nedostali. To mě hodně mrzí,“ vzpomíná na nepříjemné zážitky Martin Berčík.

Martin Berčík vzpomíná na kadaňskou zkušenost. Aktuálně hraje rodák z Tachova první ligu v Jihlavě.Zdroj: archiv Martina BerčíkaBerčík působil na severu Čech už v minulé sezoně. Moc dobře věděl, jak silný bude „nový“ kádr. „Odešli zkušení kluci, jako Roman Chlouba nebo Kuba Trefný. Mně osobně bylo řečeno, že přijde řada cizinců, na kterých bude tým postavený. Měl se doplnit o mladé, dravé hráče. Jenže do dopadlo úplně jinak,“ pokrčil rameny.

Na psychiku velmi těžké období mělo pro nadějného mladíka také světlou stránku – Vladimíra Růžičku.

„První dva týdny jsem na trénink chodil s vykulenýma očima, že nás někdo takový trénuje. Větší osobnost mě nikdy netrénovala. Byl jsem moc rád, že jsme si mohli užít takovou příležitost. Vlastně to bylo jediné světýlko na konci kadaňského tunelu, které mě v klubu drželo. Řekl jsem si, že dokud tu bude pan Růžička, vydržím to taky. On byl v Kadani jedinou přidanou hodnotou. Byla paráda naslouchat jeho radám a zkušenostem,“ připomněl hráč, který v Kadani odehrál 14 zápasů, zapsal jeden gól a tři asistence.

Kadaň skončila, dle slov Petra Klímy, kvůli finančním důvodům a nesplněným slibům od sponzorů. Hromadě hráčů tak klub dluží peníze.

Klíma: Před sezonou jsem měl připravené hráče z Finska, Švédska, Kanady

„Patřím k většině. Pan Klíma nám tvrdil, že sponzoři nedodrželi své závazky. To se samozřejmě odrazilo na plnění hráčských smluv. Je to vlastně takový bludný kruh. Těžko říct, kde ta pravda je. Na začátku nám toho bylo hodně naslibováno, já byl jeden z prvních, který se ohradil, když něco bylo špatně. Bohužel tady bylo vše domluvené na podání ruky,“ mávl Berčík rukou. Špatná finanční situace v klubu se částečně odrážela i na vybavení pro samotné hráče. Zajímavé je, že na některé „vyvolené“ se dostalo a na některé ne.

„Je tedy pravda, že zázemí se trochu zvedlo. Minulý rok tady bylo jedno kolo a dvě osy na cvičení… Vybavení měl na starosti kustod Dan Karbula. Já měl to štěstí, že jsem dostal hokejky nebo rukavice. Byl jsem bohužel světlou výjimkou. Někteří kluci dostali za čtyři měsíce jednu hokejku, někteří dokonce žádnou. Takže s tou výbavou to žádná velká sláva nebyla,“ konstatoval.

Martin Berčík vzpomíná na kadaňskou zkušenost. Aktuálně hraje rodák z Tachova první ligu v Jihlavě.Zdroj: archiv Martina BerčíkaJaká vůbec byla komunikace s majitelem Petrem Klímou? „Vetšinou po telefonu, nebo prostřednictvím SMS. Jednal hlavně přes ekonomku, paní Kordulíkovou. Já osobně se snažil ve všem pitvat co nejméně. Hlavně, když jsem zjistil, že to je prostě takové, jaké to je. Musím opět vyzdvihnout pana Růžičku. Komunikace s ním byla perfektní, nikdy vás neodmítl. Chodil za jednotlivci, ptal se jak, se cítíme, jak se máme. Byl jsem mile překvapen, jaký k nám měl lidský přístup,“ pokýval nadšeně hlavou.

Na nové angažmá nemusel 21letý útočník dlouho čekat. Sáhla po něm prvoligová Jihlava, za kterou už Berčík nastoupil ve dvou zápasech. „Nemám agenta, takže to je všechno složitější. Jihlava bojovala s větší marodkou, takže mě kontaktovala, zda bych neměl zájem. No, a tak přišlo na řadu stěhování na Vysočinu,“ pousmál se. „V Kadani jste si paradoxně hodně posílili psychiku. Prohrávali jsme, několik zápasů opravdu těsně. Věřím, že mě to v další kariéře pomůže,“ dodal na závěr.

Klíma je lhář, který hráči prostě pohrdal



Redakce oslovila ještě jednoho bývalého hráče Kadaně. Hokejista jehož identitu Deník zná, promluvil pod podmínkou anonymity.



„Smlouvy se prostě neplnily. Většina hráčů od července neviděla ani korunu. Mně klub stále dluží částku v řádech desetitisíců. Klíma, majitel klubu, tvrdil, že po více než třech měsících, je tři čtvrtě kádru v Kadani na zkoušku. Přitom už měli měsíc podepsanou smlouvu, kterou mimochodem nikdy nedostali zpátky. Pohrdal hráči, choval se k nim ve smyslu toho, že stejně nikde hrát nemůžou, proto jsou v Kadani. Před sezonou každému nasliboval hory doly,“ pokračoval hráč, který letos za Trhače hrál.



Podle bývalého kadaňského hokejisty měl majitel Trhačů ještě jiné problémy. „Skoro každý den z něj byl cítit alkohol. To prostě poznáte. Bylo to tak i při podepisování smluv. Jednou dokonce, kvůli alkoholu, spadl a měl rozseknutý nos. Ten chlap je bezpáteřní lhář a zloděj,“ nebral si servítky.



Petr Klíma údajně mluvil trenérům do sestavy. „Často chodil do kamrlíku, kde pan Růžička a pan Branda dělali sestavu. Začal jim do toho mluvit stylem – tenhle bude hrát, protože jeho táta dává peníze. Takhle ukázal na pár hráčů,“ dodal na závěr.