Přitom na začátku léta žil zrovna výjimečně prosluněný Montreal doslova hokejovou horečkou. Po téměř třiceti letech se totiž nejúspěšnější klub v historii NHL zase probojoval do finále play-off a snil o velkém návratu na královský trůn.

Jenže v cestě za stříbrným grálem mu stála rozjetá posádka z Tampy, kterou už dva roky po sobě nedokázal nikdo zastavit. A nepovedlo se to na poslední překážce ani hokejistům Montrealu.

Titul tak opět putoval na Floridu. Vyřazovací boje měly i přesto ještě jednoho hrdinu: znovuzrozeného giganta z québecké provincie, kde vám téměř na každém rohu zní krásy francouzského jazyka.

Byla to cesta, na niž fanoušci Montrealu jen tak nezapomenou. Malé děti zvedala ze sedadel malebné arény Centre Bell, starším pamětníkům zase vracela hrdost a pýchu, která je provázela v dobách dávno minulých.

A s podobnými očekáváními vstupovali Canadiens i do sezony následující. Jeden úspěch je sice hezkým impulsem, ale my chceme přece více. Tak hurá za obhajobou finále Stanley Cupu!

Hokejisté Canadiens s trofejí pro vítěze západní konference.Zdroj: CBC Sports

Zatím to však po téměř odehrané třetině základní části vypadá, že do tohoto ročníku nastoupil úplně jiný Montreal. Přesně opačný, než očekávali fanoušci a vlastně i celý hokejový svět.

Vítězná mentalita, radost z hokeje, nabitý stadion do posledního místečka až u stropu arény. To všechno se z prostředí Habs, jak si tamější hokejisté přezdívají, vytratilo jako pára nad hrncem.

Na kontě získaných bodů svítí prachbídné číslo 14, v dosavadním průběhu NHL najdete široko daleko jen dva horší celky: dlouhodobě se trápící tandem Arizona a Ottawa. A momentálně tedy i New York Islanders, hledající formu po dlouhé karanténě.

V domácí hale Canadiens letos zvládli z jedenácti klání vyhrát pouze čtyři. Předčasný odchod rozzuřených příznivců Montrealu z tribun arény se tak stal poměrně zarytým stereotypem.

Tohle že jsou nedávní finalisté bojů o ten výjimečný obří pohár? To jste zřejmě na špatné adrese. A uvěřit tomu, co se momentálně v tomhle hokejem poblázněném městě děje, jde opravdu jen stěží.

Habs get booed off the ice by the few fans remaining in the stands. 0-4-0 to start the season. ? pic.twitter.com/7BSRoaa0JZ