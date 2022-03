4) HC Olomouc

Utkání předkola play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc. Zleva Jan Knotek z Olomouce a Tomáš Dujsík z Olomouce.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Dodnes tomu na Olomoucku říkají divoké devadesátky. Období, kdy se na Hané poprvé v historii radovali ze zisku mistrovského titulu, ale rovněž nešťastně opouštěli hokejovou elitu. Všechno to začalo v sezoně 1993/94, tehdy sedmý tým po základní části vlétl do vyřazovacích bojů jako outsider, avšak dokázal sepsat neskutečnou hokejovou pohádku a poslal olomoucký hokej na výsluní.

Parta kolem kapitána Miroslava Chalánka vzbudila v tamějším regionu hotovou hokejovou horečku, šokující titul podceňované kapely se navždy zapsal do klubové historie jako ten největší úspěch. Avšak namísto toho, aby tento cenný skalp odstartoval hokejový vzestup v Olomouci, přišlo kruté vystřízlivění. Takové, které ale nečekal asi vůbec nikdo.

O to všechno se jen pár let po historickém úspěchu postaralo vedení tehdejšího prezidenta klubu Pavla Čecha, který mezi olomouckými diváky příliš nadšení nevyvolával. Nastal rok 1997 a na Hanou přistála naprosto šokující zpráva: extraligová licence se prodává na západ Čech do Karlových Varů. Bez většího vysvětlení, v podstatě bez řečí. Veškeré naděje lepších zítřků se vytratily v dáli.

Není třeba polemizovat o tom, že za tím vším stály ostatně jako ve všech případech finanční potíže, ale bylo to zejména podivné chování kontroverzní figurky prezidenta Čecha, co poté rozčílilo celý hokejový region. Olomouc se tak propadla do 1. ligy, kde hrála pod názvem HC MBL. Tam však setrvala pouhé dva roky, než byla z města prodána i prvoligová licence. Seniorský hokej tak z Hané vymizel. Naštěstí jen dočasně…