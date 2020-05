Vedení extraligového klubu čeká do čtvrtka, kdy zastupitelé města Liberce budou rozhodovat o tom, kdo bude provozovatelem Sport Parku Liberec a Home Credit Areny, domovu Bílých Tygrů.

„Pozastavili jsme do čtvrtka všechny aktivity v klubu a napjatě čekáme, jak proběhne hlasování ve čtvrtek na radnici. Současný provozovatel Home Credit Areny nám garantuje podmínky, které jsou pro nás akceptovatelné, profesionální a deset let funkční. Poskytuje nám služby od nájmu až po zajištění ticketingu nebo profesionálního chodu celé arény při utkáních se vším personálem," uvedl klub v tiskovém prohlášení.

„My jako klub musíme vědět, kdo bude v tomto směru naším partnerem, a proto do té doby nemůžeme přijímat žádné závazky k nové sezoně a ani nebudeme oznamovat do rozhodnutí žádné posily či změny v týmu. Stejně tak jsme zastavili ticketing na novou sezónu a kampaň. Současně bude i utlumen do rozhodnutí města chod mládeže (spolku Bílých Tygrů)."