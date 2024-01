Nikdy se nestal hvězdou NHL, Terry Ryan je přesto výraznou, či spíš symbolickou, postavou kanadského hokeje. Jeho dlouhá kariéra odráží lásku a vášeň pro sport, oddanost a mnohostrannost. Kdo jiný by se dokázal v necelých padesáti letech vrátit na profesionální scénu a hned se servat s o víc než dvacet let mladším soupeřem?

Hokejová bitka - ilustrační foto. | Foto: Profimedia

Že jste o něm nikdy neslyšeli? Terry Ryan platil v devadesátých letech minulého století za výrazný talent kanadského hokeje. V juniorských soutěžích sbíral individuální ocenění, dokázal zaznamenat i 110 bodů za sezonu a v roce 1995 se stal celkovou osmičkou draftu NHL. Rodáka ze St. John’s v Newfoundlandu si tehdy vybral Montreal.

Teď udělejme ostrý střih. Uplynulo skoro třicet let a Ryan se stále prohání na ledě s hokejkou v ruce. V den jeho 47. narozenin mu zavolali z týmu Newfoundland Growlers z nižší profesionální soutěže ECHL. Zrovna měli rozsáhlou marodku a potřebovali vyztužit kádr. „Slavil jsem narozeniny v baru a měl jsem v sobě možná pět šest piv, když mi volali,“ popsal Ryan v klubovém videu, které cituje web ESPN. Ostřílený veterán neváhal, naskočil do zápasu proti Adirondack Thunder (hosté vyhráli 6:2) a na ledě rozhodně nebyl jen do počtu.

Rvačka? Neměl jsem co ztratit

Ve třetí třetině skoro padesátiletý Ryan dokonce neváhal shodit rukavice a poprat se s o dvaadvacet let mladším Zachem Walkerem. Poté, co si oba borci vyměnili několik ran pěstí, oslavenec ztratil rovnováhu a bitku tak nevyhrál, rozhodně však dal najevo kuráž a odhodlání. „Neměl jsem v plánu, že se budu prát, ale musel jsem se zastat spoluhráče,“ líčil Ryan. „Co jsem mohl ztratit? Dalo se předpokládat, že prohraju, stejně jako když jsem se v osmnácti letech dostal do rvačky s Tiem Domim,“ zmínil legendárního bitkaře, který v NHL svedl rekordních 333 pěstních soubojů.

To Ryan se na elitní úrovni nikdy neprosadil, byť k tomu měl v mladém věku velmi nadějně nakročeno. Za Montreal Canadiens však odehrál za tři sezony jen osm zápasů a nakonec mu úspěšnější kariéru zhatilo vážné zranění kotníku. Dlouhá léta pak působil v nižších soutěžích, kde patřil k velkým oblíbencům kanadských fanoušků.

Hokejbalová a televizní hvězda

Ryan má pozoruhodné osudy i mimo hokejový led. Je vášnivým hokejbalistou, který šestkrát reprezentoval Kanadu na světových šampionátech. Má z nich dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Právě díky hokejbalu se i v pokročilejším sportovním věku udržuje ve výborné kondici. „Hraju hodně. A pořád i bruslím, asi čtyřikrát nebo pětkrát týdně,“ svěřil se Ryan.

Protože jako hokejista nikdy nenaplnil očekávání, spojená s jeho vysokým postavením v draftu NHL, často bývá zařazován mezi nejvýraznější draftové propadáky. Dokázal toho originálně využít. O své kariéře napsal oceňovanou knihu a dal se i na herectví. V oblíbeném komediálním seriálu Shoresy (z hokejového prostředí, jak jinak) má docela výraznou roli.

Dočasný návrat k profesionálnímu hokeji dokázal, že má jako správný Kanaďan hokej hluboko v srdci. „Na zápase byla i moje třináctiletá dcera a já nechtěl, aby se za mě styděla. Před utkáním mě mimořádně dlouze objala,“ usmíval se sedmačtyřicetiletý nezmar.