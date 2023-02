Ron Hextall vs. Felix Potvin (10. 11. 1996)

Zdroj: Youtube

Kanadský brankář Ron Hextall posbíral během své dlouholeté kariéry několik úctyhodných rekordů. Kromě toho se stal také prvním brankářem v historii NHL, který vstřelil gól, ale mimo to rovněž platil za jednoho z nejagresivnějších gólmanů své doby. Shodit rukavice? To u Hextalla nebyl žádný problém. Některé zkraty bývalého brankáře Philadelphie se do dějin zámořské soutěže zapsaly naprosto nesmazatelným písmem. Hokejoví pamětníci jistě vzpomenou listopad roku 1996, kdy se po závěrečné siréně pustil do Felixe Potvina z Toronta.