Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka.

Fanoušci Česka

Vrchol základní části pražské skupiny? Bezpochyby zápas Kanady s Českem. Měl vše, co má správný šlágr mít, z pohledu českého fanouška chybělo jen jediné - vítězství. A z pohledu fotoreportéra? Možná nějaká pikantní bitka a především nájezdy!

Těšil jsem se na ně od doby, kdy Červenka vyrovnal ranou, která odhalila chybu v postavení jinak velmi dobrého Binningtona. Už jsem si obhlížel plexiskla za kanadskou brankou a přemýšlel o kompozici. Jenže Dylan Cozens, třiadvacetiletý talent Buffala Sabres, se po chybě defenzivy zjevil před Dostálem a bekhendem uťal myšlenky fanoušků na výhru a mé snění o pěkné fotce z nájezdů.

Fakt škoda; měl jsem před očima, jak jede Ondra Kaše a svou klasickou kličkou dělá z Binningtona trhací kalendář. Pak zvedá ruce nad hlavu, přes plexi huláká v emocích výkřiky štěstí směrem k divákům a já připravený s krátkým sklem mačkám spoušť a jsem v transu. Chyba lávky, nic z toho se nekonalo. Cozens, klička, bekhend, gól.

Následuje kanadská hymna, při které na hráčích javorového listu příliš nejsou znát emoce, takže de facto není co fotit. Navíc dát do záběru stoupající kanadskou vlajku a samotné hokejisty je nadlidský úkol.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada

Ale byl to opravdu skvělý duel. Na českých fanoušcích byl už před úvodním buly znát optimismus, který způsobil tuning kádr v podobě příjezdu českých hvězd. Především David Pastrňák zažehl takřka medailovou euforii. Jenže v prodloužení to byl právě on, kdo se částečně podepsal na inkasované brance. Díval jsem pár vteřina před osudným okamžikem se do jeho tváře z několika metrů, když byla hra v jiné části kluziště. Byla unavená. I pohyb fantóma kluzišť NHL nebyl zdaleka tak svěží, jak je potřeba. Do čtvrtka snad Pasta nabije energii.

A snad také do čtvrtka dorazí do fanshopu plyšoví králíci! Během úterý totiž v Praze maskoti šampionátu znovu došli. „Snad ještě nějací budu; vždy nám přivezou pár desítek, které jsou ale během chvíle pryč," informovala zklamané nakupující prodavačka krátce před třetí hodinou odpolední. Holčička přede mnou se rozbrečela, nepomohla ani náplast v podobě puku za pět stovek.

MS 2024, Praha: Ze zákulisí

A moje náplast za neuskutečněné nájezdy? Mám dvě. Snímek, který se mi povedlo vyfotit po vyrovnávají gólu Romana Červenky. Za brankou křepčili radostí fanoušci, jeden z nich zvedl nad hlavu ruce i s berlemi.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada

A pak radost po brance Dominika Kubalíka. Po střele z první, která prosvištěla do kanadské svatyně, se nad pokořeným Jordanem Binningtonem raduje Sedlák, vedle něj se chystá ruce nad hlavu zvednout Palát. Dobrý, aspoň něco. A ve čtvrtek snad vítězné nájezdy v utkání s Američany.

MS v hokeji, Praha: Česko - Kanada