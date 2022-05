2) Metropolitní divize

Martin Nečas (vlevo) ujíždí s pukem hráči St. Louis Blues Justinu Faulkovi v zápase NHL.Zdroj: ČTK

I tady bude o kvalitní české souboje s chutí postaráno. Nečekaný vítěz základní části Metropolitní divize Carolina pomýšlí po loňském brzkém konci v play-off na dlouhou cestu až do finále, poslední šanci současné party Tučňáků na úspěch cítí i kanadský kanonýr Sydney Crosby. A co David Pastrňák, dotáhne své drápající Medvědy konečně až na samotný vrchol?

On i jeho celá medvědí tlupa to však nebudou mít ale vůbec jednoduché. Hurikán mířící až z Caroliny už v základní části ukázal, že dokáže velké věci, navíc nová generace kolem českého talentu Martina Nečase pomalu dospívá do těch „nejlepších let“. Zkušenosti sice i navzdory tomu zůstávají spíše na straně Davida Pastrňáka s Tomášem Noskem, ale za to momentální síla mluví naopak pro papírové favority série.

První kolo, v posledních letech pro Pittsburgh jedno velké prokletí. Zlatá parta, která se kolem fenomenálního Crosbyho s Malkinem poskládala naposledy před pěti lety, od té doby hrubě tápe a ani letos to nemusí dopadnout vůbec dobře. V cestě totiž bude stát Tučňákům sebevědomá kabina Rangers, s rozjetým střelcem Chrisem Kreiderem i českým šikulou Filipem Chytilem. A i v New Yorku nyní větří šanci na lepší zítřky.