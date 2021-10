Valaši v rámci 13. kola na ledě Havířova vedli 3:1, domácí se v čase 57:31 rozhodli pro power-play. Málek však měl zaječí úmysly už chvíli před tím. „Vyžádali si time-out. Kdyby se rozhodli pro hru v šesti, tak už jsem si uklízel brankoviště. V případě šance jsem si to chtěl vyzkoušet,“ přibližuje kroměřížský odchovanec prvotní nápad.

Příležitost se skutečně naskytla – jeden z domácích hráčů v útočné třetině pouze nahodil puk na brankáře Vsetína, jenž na nic nečekal. Kotouč stáhl k ledu a okamžitě vystřelil do domácí svatyně. V čase 58:55 definitivně stvrdil výhru hostů. „Určitě je to o velké náhodě. Kdyby se nesešly okolnosti, tak by branka z toho nepadla. Trefit puk přes celé hřiště není vůbec jednoduché,“ potvrdil Jakub Málek.

Proti Havířovu to nebylo poprvé, kdy se při power-play soupeře snažil o vstřelení branky. „Zkoušel jsem to už před dvěma lety v juniorce, v mezikruží branky to však zastavil protihráč. Před týdnem v Prostějově mi to nesedlo, puk skončil na půlce. Vyšlo to do třetice,“ pochvaluje si.

Můžeme teď od Málka čekat podobné kousky i v dalších zápasech? „Určitě mi to dodá sebevědomí. Když bude možnost, tak to rád zase vyzkouším. Domnívám se však, že mi to zase hodně dlouho nepovede,“ uvědomuje si menší míru pravděpodobnosti.

Mladý gólman společně s parťáky Davidem Gábou a Davidem Sachrem takové kulišárny pravidelně zkouší na tréninku. „Když je volná chvíle, tak si nás trenér gólmanů zavolá a soutěžíme, kdo se trefí víckrát. Nejlepší bývá Gábič, mně vychází tak dva pokusy.“

Středeční trefa Jakuba Málka obletěla českým internetem, samotný brankář obdržel hodně gratulací. „Tolik ohlasů jsem ani nečekal, bylo to skoro podobné, jako když mě draftovali. Neskutečné si toho vážím," vstřebává ještě gratulace.

Úspěšný pokus mezi tři tyče svatyně Havířova trochu provětrá Málkovu peněženku. „Kluci si mě s Víťou Jonákem hned dobírali, že mám více branek než on,“ poukázal se smíchem člen reprezentačního týmu do 20 let na bilanci Jonáka v letošním ročníku Chance ligy 0+11. „Každopádně to bude drahé. Kdyby se to dostalo na Novu do rubriky Borec na konec, tak to určitě bude ještě dražší,“ pokračoval dobře naladěný gólman.

K uvolněné náladě mu také pomáhá dosavadní ročník druhé nejvyšší soutěže. Dosud nastoupil do jedenácti ze dvanácti zápasů. „Vůbec jsem to nečekal. Hodně je to však způsobeno zraněním Gábiče ze začátku sezony, kdy byl dlouho zraněný. Dostal jsem přednost, odchytal pár docela povedených zápasů. Za vytíženost jsem hodně rád,“ říká nadšeně Málek, kterého současná pozice nesvazuje.

Na začátku srpna byl Jakub Málek draftovaný do New Jersey Devils, které talentovaného gólmana i nadále bedlivě sleduje. „Pořád jsme v kontaktu, nedávno dokonce za mnou byli na Vsetíně a na živo jsme měli meeting. Komunikujeme spolu ohledně tréninků i zápasů, rozebíráme některé situace. Mám z toho výborný pocit,“ mne si ruce naděje českého hokeje.