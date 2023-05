Po dvou vítězstvích v řadě na ledě Floridy se zdálo, že postup suverénního vítěze základní části NHL do dalšího kola play off už bude pouze formalitou. Jenže hokejisté Bostonu se pátým duelem série na domácí půdě nečekaně protrápili a houževnatí Panteři toho s chutí využili. Nepřesvědčivý výkon Bruins navíc „korunoval“ osudovou chybou v prodloužení brankář Linus Ullmark.

Český kanonýr David Pastrňák v obležení dvou obránců Floridy. | Foto: ČTK/AP/Charles Krupa

První postupový mečbol je fuč. Již od samého začátku pátého vzájemného klání tahali hokejisté Bostonu za kratší konec provazu, přesto dokázali bitvu proti Floridě nakonec dotáhnout až do prodloužení. V něm ale přišel tak trochu nečekaný zkrat domácího hrdiny mezi třemi tyčemi a zprvu jednoznačná série se rázem mění ve velice zajímavou zápletku.

Kaut bojuje o MS i NHL: Pokud nedostanu smlouvu, Pardubice budou první varianta

Vše odstartoval už v 9. minutě hry hostující útočník Anthony Duclair, po jehož přesné ráně šla Florida poprvé v utkání do vedení. Boston sice našel odpověď po využité přesilovce z hole Brada Marchanda, nicméně necelé dvě minuty před druhou sirénou vrátil gólovou převahu zpět na stranu Panterů Sam Bennett.

Domácí Bruins, kteří se museli opět obejít bez zraněného kanonýra Davida Krejčího, se však znovu dokázali vrátit do hry v 45. minutě, když další nabídnutou početní výhodu zužitkoval navrátilec do sestavy a kapitán bostonské posádky Patrice Bergeron. To ale ještě zdaleka nebylo vše. Hosté šli vzápětí již potřetí v rámci duelu číslo pět do vedení, nicméně jen o chvíli později stanovil definitivní podobu výsledku 3:3 po základní hrací době snajpr Taylor Hall.

Hlavu nahoru, podpořila Ullmarka kabina

Na rozhodující okamžik zápasu si tak fanoušci v TD Garden museli počkat až do prodloužení. Ten nastal v 67. minutě hry, kdy si vyjel pro nahozený kotouč za svou branku gólman Bostonu Linus Ullmark, nicméně při dotyku s pukem došlo k nedohodě mezi ním a přijíždějícím obráncem Mattem Grzelcykem a chybující domácí hrdina už se nestihl včas vrátit do ideální pozice v brankovišti. O vítězství Floridy 4:3 rozhodl útočník Matthew Tkachuk.

„Snažil jsem se jen odehrát kotouč a vrátit se co nejrychleji zpět do branky. Bohužel mi to pak trefilo brusli a odrazilo se přímo na jeho hokejku. Byla to situace, kdy jsem nebyl schopen tak rychle zareagovat. Chvíli mi to trvalo a on toho využil,“ povzdechl si smolař koncovky pátého duelu série Linus Ullmark.

Od svých spoluhráčů se mu však dostalo okamžité podpory. „Celý rok byl pro nás jako skála. Dal nám šanci zvítězit pokaždé, když nastoupil do brány,“ řekl kapitán Bergeron. „Nesmí být na sebe moc tvrdý. Je to pravděpodobně nejlepší brankář v NHL. Jsme tu jeden pro druhého, takže hlavu nahoru a jdeme dál,“ dodal.

„Zvedneme se, něco málo si k tomu řekneme a jsem si jistý, že se vrátíme s ještě větším úsilím. V náš tým věřím. V celou naši kabinu, od prvního hráče až po 23. nebo 24. člena, který je teď tady s námi,“ prozradil hlavní trenér Bruins Jim Montgomery.

Pastova smůla? Jen otázka času, míní kouč

Žádná procházka růžovým sadem však suverénního vítěze základní části rozhodně nečeká. Série se nyní za stavu 3:2 pro Boston přesouvá na Floridu, kde sice medvědí smečka dvakrát po sobě zvítězila, tentokrát ale cestuje na jihovýchodní pobřeží za malinko odlišných podmínek.

A kromě nevyužitého mečbolu číslo jedna stresuje bostonskou kabinu rovněž střelecké trápení jejich nejproduktivnějšího kanonýra Davida Pastrňáka. Ten vyšel bodově naprázdno podruhé za sebou a v play off zatím zůstává „jen“ na dvou bodech.

„Z jakéhokoliv důvodu se Pastrňák ztratil. Nedostává se do svých oblíbených pozic a je znát, že není ve své optimální pohodě. Přestože tráví na ledě více než většina útočníků Bruins, nedokáže využít svůj ice time,“ myslí si novinář Fluto Shinzawa z webu The Athletic.

Fanoušci Canes si dobírají Nečase: Nejsi Mario. Kouč za českou hvězdou stojí

„Je pravdou, že s pukem mu to teď nejde tak, jak by si asi představoval. Ale je to jen otázka času. Myslím si, že pracoval opravdu tvrdě a už pro nás vyhrál spoustu bitev. Zlomí to,“ řekl přesvědčivě trenér Montgomery.

Druhý postupový mečbol a s ním i šance definitivně ukončit sérii s Floridou přijde pro Pastu i celý Boston v noci z pátka na sobotu.