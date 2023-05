Takový scénář prvního kola play-off si vítěz základní části NHL určitě nepředstavoval. Po čtyřech odehraných kláních to sice vypadalo na jednoznačnou jízdu rozjeté medvědí smečky, nicméně houževnatá Florida se postupně vyhrabala ze dna a Boston najednou stojí před osudovým duelem slibně rozjeté sezony. Duelem, který navíc může výrazně promluvit do skladby českého týmu před světovým šampionátem.

Davida Pastrňáka a celý Boston čeká v noci z neděle na pondělí rozhodující sedmý duel série proti Floridě | Foto: ČTK/AP/Wilfredo Lee

Kdo by to byl řekl, že za stavu 3:1 na zápasy pro svěřence trenéra Jima Montgomery bude série mezi favorizovaným Bostonem a Floridou stále otevřená. Medvědi přitom vykročili za postupem do druhého kola play-off poměrně suverénně, jenže poté schytala parta okolo kanonýra Davida Pastrňáka dvě nečekané facky a rázem je všechno úplně jinak.

Na postup Bruins nestačil v utkání číslo šest na ledě Panterů ani výstavní kousek havířovského šikuly, jenž překonal brankáře Bobrovského lišáckou trefou mezi nohama. Půl minuty před závěrečnou sirénou měl navíc Pastrňák na hokejce hattrick i vyrovnávací gól, jenže namísto toho přišla sedmá rozhodující trefa domácích do odkryté klece a Boston musel vstřebávat další tvrdý direkt.

Vstřelit v utkání play-off pět branek a přesto opouštět ledovou plochu se svěšenou hlavou? To by se možná zapotili i v archívu nejslavnější hokejové ligy světa. „Oba týmy předváděly skvělé útočné akce. Byl to skvělý zápas. Ale je smutné, že dáme na soupeřově ledě pět gólů a ani to nám nestačí na vítězství,“ pronesl po utkání bostonský trenér.

A suverénní Bruins, kteří v základní části bourali jeden rekord za druhým a místy připomínali kapelu Queen v době své největší slávy, se najednou sami přesvědčují o tom, že lichotivý životopis v bojích o Stanley Cup nikoho příliš nezajímá. Play-off je odlišná soutěž. A každoroční otřelé klišé opět v kurzu.

Sestřih šestého utkání série mezi Floridou a Bostonem:



O osudu vyrovnané série mezi Bostonem a Floridou tak bude muset rozhodnout až sedmý duel na ledě Bostonu.

„Věděli jsme, že to bude válka. Takhle to v úvodních kolech play off zkrátka bývá. Je to možná nejtěžší fáze sezony, všechny týmy mají stále spoustu energie,“ řekl bostonský gólman Linus Ullmark.

Pohoda hraje do karet Panterům

Medvědi se budou chtít opřít o výhodu domácího prostředí, nicméně houževnatá Florida už dvakrát v sérii ukázala, že ani v TD Garden jí nedělá žádný problém zahryznout se do svého soupeře. „Celý rok makáme na tom, abychom v takových momentech měli domácí výhodu. Věříme proto v sílu podpory našich fanoušků,“ prozradila hvězda Bostonu Jake DeBrusk.

Aktuální pohoda v kabině však hraje jednoznačně do karet Panterům. „Ukázali jsme srdce a vášeň, tento tým se nikdy nevzdává. Pořád jsme věřili, že se můžeme vrátit. Ještě je ale potřeba celou práci dokončit,“ burcoval po vyrovnání série útočník Anthony Duclair.

„Věděli jsme, jak důležité utkání nás čeká. V play-off módu jsme v podstatě od února či března. Už jsme si zvykli, že je pro nás každý další zápas prakticky bojem o život,“ řekl kanonýr Floridy Aleksander Barkov. „Doufejme, že to bude naše výhoda i v rozhodujícím utkání,“ dodal s úsměvem.

Zámořská média navíc připomínají, že Boston nemá na sedmé zápasy žádné pěkné vzpomínky. Tak třeba před rokem padl v prvním kole na ledě Caroliny 2:3, snad každý hokejový fanda si navíc vzpomene rovněž na rozhodující klání finále Stanley Cupu před čtyřmi lety, kdy Bruins prohráli se St. Louis 1:4.

Příjezd české legie zůstává ve hře

A také letošní porážka v prvním kole play-off by mohla teoreticky spustit velké zemětřesení. Možná v klubových kancelářích, zřejmě i v ulicích bostonské metropole. Řeč je nyní ovšem o národním týmu, který se v těchto dnech chystá na blížící se světový šampionát v Rize a Tampere.

V případě porážky Bruins se totiž trenérskému sboru reprezentace nabízí výrazné okysličení současného složení kádru pro největší turnaj sezony. Aktuální česká legie v Bostonu skýtá celkem pět útočníků, ve hře o místenku do národního týmu by tak byli kromě hvězdného Davida Pastrňáka rovněž Pavel Zacha, Tomáš Nosek či Jakub Lauko. Otázkou by pak byl příjezd Davida Krejčího, jenž teprve před nedávnem doléčil zranění v dolní části těla.

To vše jsou ale pouhé spekulace. Stejně jako v opačném případě potenciální posila do defenzívy Radko Gudas, jemuž ovšem na Floridě končí smlouva a nedá se tak předpokládat, že by po skončení sezony jen tak sbalil kufry a vyrazil za národním týmem do Lotyšska.

Navzdory tomu však bude sedmý zápas v bostonské TD Garden nesmírně zajímavým lákadlem. A to jak pro fanoušky, tak rovněž pro Kariho Jalonena a jeho kolegy se lvíčkem na hrudi.