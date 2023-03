Miliardář Pastrňák. Český snajpr podepsal novou smlouvu v NHL, která bere dech

„Pro mě osobně to není nějak významné. Snažíme se udržet herní pohodu a podle všeho se nám to zatím daří. Je skvělé sledovat naše kluky na ledě, jak chtějí stále dokazovat velké věci. A když si uvědomím, jaké soupeře jsme teď měli, tak je to opravdu ohromující," řekl po utkání kouč Bostonu Jim Montgomery, rodák právě z kanadského Montrealu.

Další česká bodová show v TD Garden

A i ve čtvrtek večer to byla ze strany Bostonu jednoznačná záležitost. Neutichající formu lídra NHL tentokrát odnesli hráči Buffala, kteří opoušteli led arény TD Garden se sedmibrankovým výpraskem. Bez sebemenší šance. „Je to nejlepší tým v lize, upřímně řečeno. Prostě se drželi svého plánu a my jsme nebyli schopni žádné odpovědi," přiznal kapitán Sabres Kyle Okposo.

Na první branku utkání se přitom čekalo až do poloviny hrací doby, než se v přesilové hře prosadila čerstvá posila z Washingtonu obránce Dmitrij Orlov. Na této trefě se navíc podílel také český kanonýr David Pastrňák, jenž si připsal svůj první bod od podpisu nové osmileté lukrativní smlouvy na 90 milionů dolarů.

Pastrňák a nová smlouva? Teď bude platit všechny večeře, smějí se spoluhráči

Hned po dvou minutách hry zvedl domácí fanoušky ze sedadel další krajan Jakub Lauko, který se dobře zorientoval před odkrytou bránou Sabres a poslal Boston do dvoubrankového trháku. Český nádech měly i další dvě branky Bruins, u nichž se postupně podepsali Pavel Zacha, David Krejčí a opět Pastrňák.

Dlouho to vypadalo, že si domácí brankář Jeremy Swayman dojde pro druhé čisté konto v sezoně, nicméně v 56. minutě jej o radost připravil hostující útočník Casey Mittelstadt. Žádné další komplikace už ovšem Boston nedovolil, v samotném závěru navíc přidal další tři přesné trefy. Tu poslední zaznamenal opět Jakub Lauko, který se blýskl prvním dvougólovým večírkem v NHL.

„Zkrátka přijdeš a nechceš to pokazit. Pokaždé, když naskočím, tak jsem trochu pod tlakem, ale myslím si, že tohle byl první zápas, kdy jsem byl úplně v pohodě. Prostě jsem hrál svou hru. Jsem rád za dvě branky, i když vím, že mám na ledě trochu odlišnou roli. Pro nás ale další důležité vítězství," prozradil mladík Lauko.

Kromě dvaadvacetiletého útočníka si dva kanadské body připsali také krajané David Krejčí (0+2) a Pavel Zacha (1+1), druhý zmiňovaný se navíc trefil již ve třetím soutěžním utkání za sebou. Nejproduktivnější však byl opět David Pastrňák, který se dalším přesným zásahem a dvěma přihrávkami k tomu posunul na čtvrté místo produktivity celé NHL.

Zdroj: Youtube

Do akce v nejslavnější lize světa naskočili také další čeští zástupci. Brankář Petr Mrázek podlehl s Chicagem favorizovanému Dallasu 2:5, útočník Filip Zadina se blýskl asistencí v duelu proti Seattlu, ve kterém však Rudá křídla prohrála 4:5 po prodloužení. Jakub Vrána zůstal protentokrát opět jenom na tribuně. Bod za přesnou nahrávku si v dresu Toronta připsal také David Kämpf, jeho Maple Leafs vyhráli na ledě Calgary 2:1.