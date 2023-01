Byla to pro zámořskou NHL převratná událost, když Detroit v sezoně 1995/96 postavil ruskou pětku. Na led společně vyjeli Vjačeslav Fetisov, Vladimir Konstantinov, Vjačeslav Kozlov, Sergej Fjodorov a Igor Larionov a hokejisté Red Wings s touhle lajnou vyhráli v základní části 63 zápasů. To do té doby nikdo nedokázal. A tenhle rekord dosud nikdo nepřekonal. Trvalo dlouhých třiadvacet let, než se Tampě Bay podařilo v sezoně 2018/19 historický počet výher alespoň vyrovnat.