Nejprve pojištění klubové ikony Patrice Bergerona, jen o pár hodin později navíc jeden velký návrat v podání českého kanonýra Davida Krejčího. Vedení bostonské organizace vyslalo do zámořského světa jasný: žádná přestavba se (zatím) konat nebude.

O tom, že slavnou éru borců s písmenem B na hrudi brzy čeká velké loučení, není třeba diskutovat. Kabina Medvědů stárne, vysněný Stanley Cup nepřichází a fanoušci Bostonu si zkrátka žádají mnohem více. Jediná smysluplná možnost? Obměna. A to se vším všudy.

Podobnými kroky se ostatně před nedávnem vydali například v Los Angeles, téměř identický scénář nyní čeká také Arizonu či trápící se Chicago. Takový troufalý a mnohdy i dosti riskantní krok si však žádá nejen špičkově propracovaný plán, ale zejména pořádnou dávku trpělivosti.

Přestavba se (opět) odkládá

A jak se zdá, na to v Bostonu nejsou ještě zdaleka připraveni. A dost možná ani nechtějí být. Bruins i tentokrát vsadili na tým okolo nestárnoucích špílmachrů a nucenou přestavbu tak opět na čas odložili do šuplíku. Moc dobře ví, že letos to může být ta úplně poslední šance vůbec.

Naposledy se v Bostonu radovali ze zisku poháru v roce 2011, už tehdy dotáhla medvědí tlupu na vrchol poměrně početná skupinka hráčů, které najdete v kabině až dodnes. A tato generace i navzdory stále sílící zámořské konkurenci nadále doufá ve šťastný happyend.

Přitom ještě nedávno to vypadalo, že posádka Bostonu se po loňském selhání v play-off skutečně rozpadne a dlouhá éra úspěšných Medvědů dopíše na ledě TD Garden svou poslední kapitolu. Situace však nabrala nové obrátky a najednou je všechno úplně jinak.

Legendární Bergeron si střihne ještě jeden rok, hvězdný útok se jednoznačně postaví rovněž kolem navrátilce Krejčího. I jeho comeback hrál při rozhodování kanadského kanonýra velkou roli. „Jsem nadšený, že ho máme zpět mezi námi. Je to skvělý člověk a všichni v kabině si ho nesmírně vážíme,“ řekl s radostí sedmatřicetiletý kapitán Bruins.

Alespoň na rok si tak nový kouč na lavičce Bostonu Jim Montgomery může oddychnout. Pokud si všechno sedne, stará garda může dokráčet opravdu hodně daleko. Ovšem jestliže tato sázka na jednu kartu nevyjde, čeká jej v následujících letech u trenérského kormidla pořádná šichta.

Nemluvě o tom, že ani letos to Bruins nebudou mít vůbec jednoduché. Atlantická divize je rok za rokem vyrovnanější, kromě horkých adeptů na postup Tampy s Torontem a Floridou navíc výrazně posílil Detroit nebo také Ottawa s Claudem Girouxem v sestavě.

Těžké rozhodování

A co bude s Bostonem dál? Zřejmě už opravdu bude muset přijít na řadu ona zmiňovaná generační obměna. Je téměř jasné, že po této sezoně se definitivně rozloučí Bergeron, dost možná jej bude následovat i Krejčí. Dva stavební pilíře ofenzívy medvědí smečky.

Kromě toho vyprší smlouva hned devíti hráčům základní sestavy, mezi nimiž figuruje i jméno Davida Pastrňáka. A právě českou hvězdu bude v příštích dnech čekat velice těžké rozhodování. Na stole leží naprosto snový kontrakt, ovšem i on má kolem sebe řadu otazníků.

Upsat se Bostonu na několik dalších let jako osobnost nové generace a smířit se s tím, že na nějaký čas to bude spíše o předčasných koncích sezony, nebo se po sezoně prostě sbalit a zamířit do nového působiště?

Rodák z Havířova může zvolit dvě naprosto odlišné cesty. Buď sázka na trpělivost a klubismus, v opačném případě pak nezlomná touha co nevidět dokráčet pro zlatý prsten. Jedno je však jisté. Pokud zůstane u Medvědů, čeká jej doslova finanční ráj. Zbytek už je jenom na něm.

Králem se ostatně může stát už v příští sezoně. Bostonská kapela jde do svého posledního společného turné s těmi nejvyššími ambicemi. „Věřím, že můžeme dokázat něco mimořádného,“ prohlásil Bergeron.