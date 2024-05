David Pastrňák se vykoupil, zase je za hrdinu. Český útočník spasil hokejový Boston. Když byli Bruins zahnáni do kouta, dříve kritizovaný „Pasta“ jako pravý lídr povstal a vystřelil postup. Pastrňák rozsekl sedmé thrillerové utkání s Torontem v prodloužení a udržel naděje Bostonu na Stanley Cup. Celá NHL teď nemluví o nikom jiném.

David Pastrňák (uprostřed) slaví se spoluhráči Bostonu | Foto: Profimedia

Když ráno před rozhodujícím zápasem přišel David Pastrňák do bostonské kabiny, usmál se na trenéra a popíchl ho: Co se děje, trenére, vyspal jste se dobře? Co na tom, že ho předtím Jim Montgomery veřejně sepsul. Český útočník si z kritiky ani tlaku těžkou hlavu nedělal, pořád byl dobře naložený. „V ten moment jsem věděl, že večer bude skvělý,“ přiznal později kouč Bruins.

A taky že byl. Pastrňák se zachoval jako správný lídr a gólem v prodloužení sedmého mače s Torontem dotáhl Boston do dalšího kola play-off. „Trenér řekl, co řekl. Já bych to udělal taky, kdybych byl koučem,“ poznamenal pak český hrdina.

David Pastrňák rozhodl o postupu Bostonu:

Za tenhle přístup a postoj si Pastrňák vysloužil uznání zámořských expertů. „Pokud věříte na karmu, tak tohle je ten správný příklad. Byla to svým způsobem vzletná spravedlnost,“ povídal ve studiu ESPN Mark Messier, šestinásobný vítěz Stanley Cupu.

Pravý lídr

„Kritiku nebral osobně, postavil se k tomu jako profesionál. Sám věděl, že se musí zlepšit. Kvůli sobě i kvůli spoluhráčům. Nezlobil se, nebral to jako urážku, že by jeho ego utrpělo. Trenéři to musí dělat, aby se hráči zlepšili,“ zdůraznil legendární Kanaďan.

Jeho slavný krajan P. K. Subben přikyvoval. „Tohle je pro mě vůdcovství, David Pastrňák je pravý lídr,“ říkal někdejší obránce na adresu české hvězdy, která Bostonu odvrátila konec sezony.

Subben ocenil Pastrňákův charakter. „Když poprvé podepsal smlouvu s Bostonem, všichni si mysleli, že je nedoceněný. On ale řekl: Víš co, já chci hrát za Boston. Jsem šťastný, že jsme se dohodli a že tady můžu být. A v tuhle chvíli je nejlepším hráčem týmu. Nikdo si to nezasloužil víc než on. Všechen ten tlak vzal na sebe, neutekl před tím. Jestli se dívali malé děti, měli by si z něj vzít příklad,“ upozornil někdejší partner slavné americké lyžařky Lindsey Vonnové.

Na Pastrňáka a spol. čeká v konferenčním semifinále Florida, o motivaci tak bude postaráno. Tým z Miami totiž před rokem vyřadil Bruins hned v prvním kole play-off. Teď se Boston může pomstít a přiblížit se vytouženému Stanley Cupu.