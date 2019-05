Zatímco Columbus pod taktovkou všemi mastmi mazaného trenérského lišáka Johna Tortorelly pokračuje v hokeji, kterým v prvním kole senzačně vyřadil Tampu Bay, bostonský kouč Bruce Cassidy si zoufá nad bídnou střeleckou produktivitou svých oveček. Ve třetím duelu série sice vyslali 37 ran na branku Jackets, skórovali ale jedinkrát a prohráli 1:2.

„Měli jsme dost šancí, abychom vyhráli. Jejich brankář Bobrovský toho chytil hodně, my ale musíme před brankovištěm odvádět mno-hem lepší práci,“ kabonil se Cassidy.

Starosti mu dělá mimo jiné forma Davida Pastrňáka, přesněji řečeno její výkyvy. Nejlepší střelec Bostonu v základní části sice v play-off nehraje úplně špatně (zaznamenal sedm bodů), čekalo se od něj ale o dost víc.

Jeden gól na kontě

V sérii s Columbusem má zatím na kontě jen jeden gól. „Zdá se mi, že moc váhá, ať jde o střely, nebo o přihrávky. Je to znát hlavně v přesilovkách,“ kritizoval trenér Cassidy českou hvězdu. Odhodlal se proto k nečekanému kroku: před třetím mačem přesunul svého elitního snajpra do třetí útočné lajny k Charliemu Coyleovi a Marcusi Johanssonovi.

Zámořská média, která předtím nešetřila kritikou na adresu Pastrňákových výkonů v play-off, hned měla co rozebírat. Skeptičtější komentátoři mají za to, že jde o nutný důsledek skutečnosti, že „Pasta“ hraje svůj nejhorší hokej v sezoně v tu nejméně vhodnou chvíli. Optimisté zase tvrdí, že přítomnost vyhlášeného střelce ve třetím útoku může být to, co Columbusu zamotá hlavu.

Pastrňák si na přesun k americko-švédské dvojici nestěžoval. „Oba dva jsou výborní hráči, kteří mezi sebou mají dobrou chemii. Pokusím se jim pomoct, jak jen budu moct,“ řekl český mladík. V prvním zápase na ledě Columbusu tahle změna v sestavě Bruins moc nezabrala. Chce-li ale Boston pomýšlet na postup, potřebuje Pastrňákovy góly.