Které se vám líbily nejvíce?

Líbily se mi trhy na Staroměstském náměstí. Ty jsou pěkné, ale drahé. Když ale odtamtud jdete jednou uličkou asi dvě minuty, narazíte na menší trhy s pár stánky, kde je všechno levnější. Je to trochu méně turistické a moc pěkné. Řekl bych ale, že člověk nemůže šlápnout vedle s žádnými trhy.

S manželkou tedy budete trávit Vánoce v Česku?

Ještě plánujeme, že pojedeme do Norimberku. 22. prosince máme zápas, tak pak chceme vyrazit, strávit tam pár dní a podívat se i na německé vánoční trhy. To je něco, co je úplně jiné než u nás v Kanadě. Tam je hodně populární osvětlovat si domy a dělat všemožné dekorace. Není tam ale nic takového, kde by se lidé sešli, mohli nakupovat a dávat si jídlo a pití pod širým nebem. Obvykle je tam tak -35 až -40 stupňů, takže by nešlo si to úplně užít.

A co plánujete na Štědrý večer?

Ještě úplně nevíme. Je to pro nás trochu jiné, protože my jsme zvyklí slavit až 25. prosince, zatímco tady se slaví už o den dříve. Trošku nám to narušuje to, že 25. už máme trénink. Musíme si to naplánovat tak, abychom i tak stihli rozbalit dárky. Ještě ale uvidíme. Tím, že chceme jet do Německa, a budeme se vracet, je to komplikovanější. Musíme přijít na to, jak to udělat. O Vánocích je spousta obchodů zavřená, takže už nebudeme mít možnost si nakoupit věci na večeři, jak jsme zvyklí. Určitě si ale chceme některý den udělat pořádné kanadské Vánoce.

VÁNOČNÍ SERIÁL

Po celý předvánoční týden přinášíme každý den vánoční příběhy sportovců z Prahy a Středočeského kraje: v pondělí Jiří Prskavec, v úterý Martin Fuksa, ve středu Josef Dostál, ve čtvrtek Landon Bow, v pátek Tereza Fišerová a v sobotu Vít Přindiš

Co budete mít k večeři?

U nás si obvykle dáváme krocana, nádivku, šťouchané brambory, zeleninu, dýňové koláče, jablečné koláče a zmrzlinu.

Vyzkoušel jste už i nějaké české vánoční jídlo?

Upřímně nevím, co všechno je považované u vás za vánoční jídlo. Například mám ale rád svařené víno. Jsem ale otevřený zkoušení nových věcí. Když vidím něco, co neznám, tak si to koupím a ochutnám to.

Pro vás jsou to už druhé Vánoce v Česku. Jak jste trávil ty předchozí?

Loni jsme měli v týmu víc kluků ze severní Ameriky, takže jsme společně vyrazili na večeři do Prahy. Bylo to pro nás trochu zvláštní, protože jsme všichni zvyklí slavit Vánoce s celou rodinou. Vyrazit do města na večeři pro nás proto bylo zase něco jiného. Byla to ale zábava. Letos to bude zase trochu jiné, tak uvidíme, jaké to bude.

Kanadské a české Vánoce jsou dost odlišné. Co vás překvapilo nejvíc?

To je těžká otázka. Pro mě je ale nejvíc zvláštní to, že slavíte už o den dříve. To mění celou myšlenku Vánoc.

Když jste chytal na farmě Dallasu, tak jste trávil Vánoce v Texasu. Jaké to bylo tam?

Nejhorší je, že je tam pořád 15 až 20 stupňů a žádný sníh. Já jsem toho názoru, že Vánoce by měly být bílé. Nechcete přece chodit ven v tričku a kraťasech a ještě se potit. To byla věc, která mi vadila. Snažili jsme se dělat co nejvíc kanadské Vánoce, ale přece jenom to má jinou atmosféru, když je venku horko.

Takže máte rád sníh a zimu?

O Vánocích je to skvělé, ale před Vánoci a po nich to nemám rád. Chci to jen v ten jeden den.

Budete slavit Vánoce i v kabině?

Měli jsme vánoční party. Bylo fajn si společně dát večeři, něco k pití a trochu si užít společně strávený čas.

Jaký vztah máte k Vánocům vy osobně? Máte je rád, nebo jste spíš Grinch?

Já Vánoce miluju. Hrají vánoční písničky, všude jsou rozsvícená světla a svíčky a všichni se sejdou u vánočního stromku. Mám rád ten pocit, když si člověk dá kafe u stromečku a užívá si to teplo a pohodou.

S manželkou ve vánočním pyžamu

Dodržujete nějaké vánoční tradice?

U nás v rodině jsme nikdy žádné speciální tradice nedrželi. Jen jsme vždycky navštěvovali prarodiče, což teď není úplně možné, když jsem tady. Od té doby, co jsem ženatý, tak si s manželkou vždycky kupujeme vánoční pyžama. Ráno vstaneme, hned je rozbalíme, oblékneme si je a trávíme v nich celý den. To je asi jediná naše tradice.

Vzpomenete si na nějaký vánoční dárek, který vám udělal v životě největší radost?

Myslím, že jako dítě jsem byl dost rozmazlovaný. O Vánocích jsme vždycky přišli ke stromku a byla tam hromada velkých dárků. Rodiče si ze mě někdy dělali legraci a do největších krabic zabalili ty nejmenší věci… Žádný konkrétní dárek mě teď ale nenapadá. Podle mě Vánoce nejsou o dárcích. Je mi celkem jedno, co dostanu, hlavní je ten pocit, když někomu uděláte radost tím, že mu něco dáte. Je jedno, jestli je to malá nebo velká věc. Hlavně, když vykouzlí úsměv na tváři.

Máte už dárky nakoupené, nebo jste ten typ, co je kupuje na poslední chvíli?

Vyrazil jsem minulé úterý nakoupit všechny dárky pro ženu. Pár hodin jsem strávil v obchodním centru a snažil jsem se sehnat, co jsem potřeboval. Je to tady trochu jiné. Doma jsem si všechno objednal na Amazonu a do dvou dnů jsem to měl doma. Tady ale musím do obchoďáku a vybírat.

Po Vánocích rychle přijde také rok 2023. Máte do něj nějaké přání?

Jedno přání mám, ale musí to zůstat tajemstvím, protože jinak by se nevyplnilo. Jedno v hlavě ale mám. Uvidíme, jestli se vyplní.