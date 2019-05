S 1. květnem začalo v českém hokejovém prostředí přestupní období a první změny se dotkly i obou regionálních zástupců v extralize. Podle očekávání mění působiště dosud vítkovický brankář Patrik Bartošák, jehož příchod na facebooku potvrdil mistrovský Třinec.

✍️ Naši první letošní posilou je brankář Patrik Bartošák! Reprezentační gólman se s vedením klubu dohodl na dvouleté smlouvě! pic.twitter.com/iaEwJxflEp — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 1. května 2019

„Je 1. května a my už můžeme oficiálně představit naši první posilu, brankáře Patrika Bartošáka!“ oznámil klub na sociální síti.

O budoucnosti reprezentačního brankáře se v minulých měsících napsalo hodně. Vedení ostravského klubu se ztrátou své jedničky dlouho počítalo.

„Patrikovi u nás končila smlouva a bylo nám jasné, že s ohledem na jeho kariérní růst i stále stoupající výkon jej nebudeme schopní v našem týmu udržet. Děkujeme mu za výborné služby, které v našem dresu odváděl a do budoucna mu přejeme hodně štěstí,“ uvedl pro klubový web generální manažer Vítkovic Jakub Petr.

„Jsem vděčný Vítkovicím, že jsem v nich mohl hokejově vyrůst a že jsem se sem mohl také po konci v Americe vrátit domů. Pro mě to byly dobré tři roky, ve kterých jsem se hokejově posunul zase o něco dál a jsem rád, že jsem mohl být součástí Vítkovic. Možná je jen škoda, že jsme neudělali společně nějaký větší týmový úspěch, ale tak už to bohužel někdy chodí. Na působení ve Vítkovicích budu vždy vzpomínat jen v dobrém a všem z Vítkovic bych chtěl poděkovat za uplynulé sezony,“ řekl pro web hc-vítkovice.cz samotný gólman, kterého by měl podle informací médií nahradit Miroslav Svoboda.