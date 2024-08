Dle zkušeností favorit na pozici brankáře číslo jedna, Slovinec Krošelj, odchytal v Itálii v rámci Dolomiten Cupu zápas se švýcarským Klotenem, ve kterém Kometa padla 1:4. Záležet bude také na tom, co případně předvede v olympijské kvalifikaci, kterou Slovinci odehrají v Rize a nastoupí proti domácím Lotyšům, Francouzům a Ukrajincům. Hrát se bude od 29. srpna do 1. září, pak ještě Kometu čekají přípravné duely se Vsetínem, Bratislavou a znovu Olomoucí.

Situace v brněnském brankovišti je stále zamotaná, rýsuje se ale tichý černý kůň na post jedničky? „Vždycky je lepší mít zamotanou hlavu z toho, že všichni tři chytají dobře. Máme za sebou čtyři zápasy, Gašper (Krošelj) nám odjel reprezentovat, Honza (Kavan) chytal půl zápasu v Bratislavě (inkasoval třikrát) a teď v Prostějově velmi dobře proti Zlínu. Je to otevřené,“ říká Pokorný.

„Cítil jsem se celkově dobře. Fyzicky i psychicky připravený. Vyhodnotíme si to s trenérem u videa, jak to vypadalo z vrchu,“ řekl po posledním duelu Michal Postava.

Po této anabázi by o postu jedničky v Brně mohli mít jasno. Rozhodovat by se však mohlo hlavně mezi Krošeljem a Postavou. Kavan totiž už má vyřízené střídavé starty do prvoligového Prostějova.

„To není směrodatné, potřebujeme všechny tři brankáře ve hře. Prostějov projevil přání, my jsme vyhověli. Kavan chytá přípravné zápasy tam, ale není nic uzavřeného,“ nechce Kamil Pokorný 19letého brankáře předem umisťovat do pozice trojky. Nicméně role jedničky se pro Jana Kavana zdá momentálně být nejvzdálenější.

„Pro mladého gólmana jsou zápasy v první lize skvělé. Sám to znám z Přerova. Honza je mladý šikovný kluk a tohle mu určitě pomůže dostat se do mužského hokeje,“ zmínil Michal Postava.

Jak on sám vnímá svou aktuální pozici v Kometě? „Těžká otázka. Všichni tři jsme kvalitní gólmani na velmi dobré úrovni. Budou určitě rozhodovat i přáteláky, všichni pracujeme na sto deset procent,“ ujistil přerovský odchovanec.

Postava ovšem aktuálně rozhodně cítí životní šanci a chce ji chytit za pačesy. „Udělám co můžu, zbytek je na trenérech, koho vyberou do utkání,“ uvědomuje si Postava.

close info Zdroj: Deník/Jan Pořízek zoom_in Hokejisté Přerova porazili lídra z Poruby 3:0. Michal Postava skvěle zlikvidoval velkou šanci Petra Mrázka

Kdo vlastně je fantom minulé sezony první ligy? Na první pohled nenápadný klučina, který se rok od roku proměňoval v základní stavební kámen svého týmu. A nenápadně na sebe strhával pozornost, tak jak se to děje nyní v Kometě. Na svůj věk také oplývá nevídaným klidem. Hlava, to je silná stránka rodáka z Valašského Meziříčí.

„Nikdy jsem nepochyboval, jestli zvládne tlak,“ říká Jiří Sklenář, trenér gólmanů přerovských Zubrů, který byl u vzestupu Lukáše Klimeše, obrození Ondřeje Kacetla a věnuje se taky třeba Lukáši Dostálovi či Tomáši Suchánkovi. „Umí si získat kabinu a mít obrovský vliv na celý tým. Umí na něj svůj klid neskutečně přenést,“ vyzdvihuje také Sklenář.

Do Přerova zamířil Postava v žákovských letech z Valašského Meziříčí, u Zubrů se postupně vyprofiloval v gólmana pro mužské áčko, za které debutoval už v sezoně 2019/20. Od následujícího ročníku se objevoval i v juniorce Komety Brno, kde předváděl velmi kvalitní výkony, dostal se i do juniorské reprezentace.

Průlomovou se pro Postavu stala sezona 2022/23, kdy se v přerovském A-týmu stal jedničkou, úspěšnost zásahů dostal nad 93 procent a v play-off dokonce na 95 procent. V minulém ročníku už jeho čísla v základní části udivovala celou první ligu, Postava stlačil průměr obdržených branek na zápas na 1,84! A úspěšnost zásahů v 44 odchytaných zápasech? Skvělých 94,28 procenta. Zápasy s padesátkou zákroků a maximálně jedním obdrženým gólem, ani to často nebyl problém.

Nová výzva

Extraliga však samozřejmě bude pro mladého brankáře úplně jinou prověrkou. „Zatím jsem naskočil proti týmům z jiných soutěží, první konfrontace s extraligou byla teď s Olomoucí. Ale určitě jde o jinou kvalitu, přihrávky, střely, všechno. Musím ještě zapracovat na hodně věcech,“ má Michal Postava jasno.

Už během minulé sezony bylo veřejným tajemstvím, že „Posty“ se z Přerova posune do extraligy. Přesun do Komety Brno je pro prvoligovou zeď splněným snem.

„Přechod si nemůžu vynachválit. Vše je na výborné úrovni, od veškerého managementu po bydlení a podobně,“ pochvaluje si Postava. „Hlavně si ale nemůžu stěžovat na Přerov, starali se tam o mě nadstandardně,“ nezapomněl gólman. „Jen se možná víc běhalo v přípravě,“ pousmál se závěrem.