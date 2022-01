„Zvažovali jsme mnoho variant. Hudáčka vnímáme jako prověřeného gólmana, který má za sebou spoustu velice zajímavých štací, kde nasbíral spoustu zkušeností. Věříme, že dobře doplní tandem s Matějem Machovským. Díky tomu bude moct Olda Cichoň sbírat další zápasy v Sokolově,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Plekanec řídil výhru Kladna v Litvínově, Hradec stáhl první Třinec na tři body

Hudáček má ve svém životopise bohaté zkušenosti z KHL i ze švédské nejvyšší soutěže. Českou extraligu si vyzkoušel v kariéře jen jednou, když v sezoně 2013/14 odchytal 38 zápasů za Pardubice. V letošním ročníku se mu ale příliš nedařilo. Za trápící se Dinamo Riga naskočil do 14 duelů a úspěšnost zásahů vytáhl jen na 88,8 %. Zajímavostí je i to, že v Rize nahradil Hudáček právě Machovského, se kterým nyní bude tvořit brankářský tandem.

Gennadi Stoljarov.Zdroj: HC Sparta

Sparta ale neposílila jen na postu gólmana, notně vylepšila i svoje útočné řady. Z ruského Chabarovsku se do hlavního města vrátí po olympiádě David Tomášek, který ve Spartě zářil v posledních dvou sezonách. Útok spolu s ním doplní ještě Rus Gennadi Stoljarov, který letos nastupoval za italské Merano. Nezvyklá adresa by ale neměla nikoho zmást. Stoljarov v minulosti nasbíral přes pět stovek startů v KHL a prošel i draftem do NHL.

„Když se naskytla příležitost získat alespoň do konce sezony zpět Davida Tomáška, neváhali jsme. Je to prověřený hráč, kterému se u nás výborně dařilo. Slibujeme si od něj mimo jiné zvýšení produktivity v přesilových hrách. Jako jeho největší přednost jednoznačně vidíme skvělou kreativitu a tvořivost,“ nechal se slyšet Ton, který okomentoval i angažování Stoljarova.

„Byli jsme v kontaktu už v průběhu sezony. Tehdy to nevyšlo. Měli jsme na něj skvělé reference. Je to urostlý centr, někdejší kapitán týmu v KHL, prý výborný hráč do kabiny. Jsme rádi, že nás poté, co jsme jej znovu kontaktovali, posílí,“ uvedl.

Překvapivý tah Komety? Čiliak je pořád v nejlepším věku, míní expert

Zatímco právě Stoljarov už s týmem absolvoval první trénink, na Tomáška si budou muset v Praze počkat. Na olympijských hrách v Pekingu totiž bude plnit nevděčnou roli náhradníka a dres Sparty znovu oblékne až po návratu. Hudáček by se měl ke svým novým spoluhráčům připojit během nadcházejících dnů.

„Rozhodli jsme se nejít cestou hráčských výměn a raději tým ještě posílit. Všichni tři hráči podepsali kontrakt do konce této sezony,“ doplnil sportovní ředitel Sparty.