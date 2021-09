"Mám jen své odhodlání, šílenou vášeň pro tenhle sport, smysl pro týmovou práci, respekt k lidem a upřímnost, kterou mohu nabídnout. Věřte mi, že udělám vše pro to, abych naplnil vaše očekávání," uvedl po svém zvolení Tardif, který stojí od roku 2006 v čele francouzského hokeje. Od roku 2012 byl členem Rady IIHF, kde zastával funkci pokladníka.

"Blahopřeji mu, jeho zvolení senior viceprezidentem je ohromný úspěch, dosáhl historicky nejvyššího zastoupení našeho hokeje v IIHF. Považuji to nejen za uznání jeho osobních kvalit, ale i za doklad postavení českého hokeje na mezinárodní scéně. Nemáme mnoho sportů, které se podobně vysokým zastoupením mohou pochlubit," uvedl předseda českého svazu Tomáš Král v tiskové zprávě.

Petr Bříza byl zvolen prvním místopředsedou Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Na kongresu v Petrohradu porazil Dána Henrika Bacha Nielsena a Kanaďana Boba Nicholsona. Novým předsedou IIHF byl zvolen Francouz Luc Tardif. Osmašedesátiletý kanadský rodák vystřídá ve funkci Švýcara Reného Fasela, který vedl IIHF dlouhých 27 let a rozhodl se o vrcholný post už neucházet.

