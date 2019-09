Nenávidí se, ale jedno mají totožné. Sparta i Kometa, celky ze dvou dominantních měst České republiky. Vypěstovaly si kult, jež zaručuje obrovskou fanouškovskou základnu, ale také opoziční tábor.

Kamkoli přijede Sparta, v ochozech stadionů je narváno. Každý je na ni zvědavý a především ji chce zdolat. Na tom nic nezměnily ani stinnější ročníky Pražanů. V nedávných sezonách balili kufry ještě před startem vyřazovacích bojů po předkole. „Sparta je velkoklub. Všichni ji chtějí porazit. Na souboje s ní se vždy těším. A také na kulisu,“ říká forvard Brna Martin Zaťovič.

Jenomže už to není pouze Sparta, která budí emoce na stadionech soupeřů jen tím, že tam hraje. Do podobné role dorostla Kometa. „Už je to v podstatě stejné. Dostala se do podvědomí ostatních týmů a jejich diváků jako klub, na který jsou zvědaví a touží ho zdolat. Když se to pak povede, je to prestiž,“ líčí kouč Brna Petr Fiala.

Jak si vůbec vydobýt takový kult? Nic jednoduchého, i když návod na papíře může vypadat snadně, ale instrukce na složení skříně taky… V první řadě jde o historii, bez ní je klub umělý a soupeřovi fanoušci ho tak nemusí brát vážně. Za druhé úspěchy. Lidé ze žárlivosti i vraždí. A za třetí faktor osobnosti. Vždyť třeba zatímco na jižní Moravě zbožňují Leoše Čermáka, bývalého kapitána Komety, v jiných krajích o něm příliš lichotivých historek pravděpodobně neuslyšíte.

Všechny zmíněné aspekty splňuje Sparta i Kometa, což z nich činí kluby, které milujete, či nenávidíte. Nic mezi tím.

TÍHA BŘEMENE TLAKU

Pokud se už mančaft nachází v takové pozici, nastává fáze přizpůsobení. Je potřeba přijmout fakt, že ne všichni vás mají rádi. A také se umět popasovat s tlakem. „Jsme v Kometě, všichni očekávají další velký úspěch. Žádný prostor pro alibismus není,“ sděluje brněnský zadák Jan Štencel. „V Brně jsou ale natolik zkušení hokejisté, že se s tím vypořádáme,“ dodává.

Právě zkušenosti představují důležitý faktor. Protože když hrajete za Kometu, tak jsou na vás kladeny vysoké nároky. Pokud se nedaří, na tým se snese vlna kritiky a posměch rivalů. V opačném případě, kdy se celek vyhřívá na čele tabulky, je hlavním cílem soupeřů ho z něho sestřelit.

Tak jako tak. Jedno je vždy zaručené. Zápasy Komety či Sparty se nehrají v duchu míru a přátelství. Na ledě jde o pěknou vřavu. Válku o každý centimetr bojiště. „Styl soků je proti nám urputnější než v jiných zápasech,“ přiznává Štencel. „Což je ale dobře, jelikož budíme respekt, z toho můžeme v určitých momentech těžit,“ doplňuje.

Nicméně získaný respekt je třeba neustále dokazovat. „Nemůžeme nic vypustit, nikdy. A do každého duelu musíme jít naplno, abychom si náš kult udrželi. Když projevíme slabost, soupeř nás sežere,“ upozorňuje Štencel.

Novou extraligovou sezonu odšpuntoval včerejší zápas Sparty s Plzní. Brno jde do akce dnes od půl šesté večer, představí se na ledě Litvínova. Kometa sice cílí na titul, favoriti na prvenství jsou na základě kurzů bookmakerů ale jiní. „Soustředíme se jen na sebe,“ praví Zaťovič.