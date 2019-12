Trpění na farmě přineslo užitek. Sebevědomější Nečas zesílil a usadil se v NHL

Na to, aby se každé ráno probouzel s vědomím, že hraje NHL, si počkal. A nakonec se dočkal a stojí to za to. Martin Nečas si svými výkony zajistil stálé místo v nejlepší hokejové lize na světě. Bývalý forvard brněnské Komety v aktuální sezoně posbíral šestnáct bodů v sedmadvaceti duelech.

Hokejista Martin Nečas. | Foto: Flickr/Charlotte Checkers