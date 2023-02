V posledních dvou zápasech jste poprvé v sezoně absentoval, co se stalo? Pět dní jsem měl teploty, s tím se hrát nedá. Už se cítím lépe, ale po pauze je docela složité do toho naskočit zpátky. Naštěstí je reprezentační přestávka, tak se snad vrátím do fyzické pohody včas.

Jak vůbec vnímáte kladenské angažmá po necelých pěti měsících, herně i osobně?

Je to tady samozřejmě jiné než ve Švédsku, odlišná kultura. Je ale fajn, že mohu takhle poznávat nové prostředí, protože rostu i jako člověk. Co se týče hry, líbí se mi tady opravený stadion, mám výborné kamarády v kabině, jsou tu skvělí fanoušci, ale bohužel jsme prohráli hodně zápasů. Celkově to beru jako výbornou zkušenost, jen bych si přál být s týmem víc úspěšný.

Zatím jste vstřelil osm gólů a měl jednu velmi povedenou část sezony, to bylo před Vánoci. Jinak tolik nebodujete, jak jste se sebou spokojen vy sám?

Chtěl jsem samozřejmě dát víc gólů, s osmi rozhodně nejsem spokojen. Nicméně mám tady trochu jinou roli než loni ve Finsku, kde jsem chodil do první přesilovkové formace i dalších ofenzivních situací jako první volba. V Kladně to tak nějakou část sezony bylo také, ale většinou ne. Každopádně ještě pár zápasů zbývá a já se pokusím nějaký gól přidat, abychom se nakonec do předkola play-off dostali.

Jaromír Jágr na mítinku s fanoušky prohlásil, že má pod smlouvou drtivou většinu hráčů, jak to je s vámi?

Já mám podepsáno jen na tuhle sezonu a zatím se mnou nikdo o prodloužení nejednal. Na tohle se však snažím nemyslet. V hlavě mám rozhodující fázi sezony, kterou potřebujeme zvládnout jako tým. Pak se uvidí, co bude dál.

Majitel klubu také prohlásil, že je raději, když má v týmu aspoň dva cizince stejné národnosti, což v Kladně platí o Kanaďanech i Lotyších. Ale vy jste jako Švéd sám, přivítal byste krajana?

Bylo by samozřejmě hezké mít v týmu krajana, se kterým můžete promluvit i v mateřštině. Mně se to daří jen s trenérem Otou Vejvodou, který švédsky umí, ale také to není rodilý mluvčí, to je jasné. Nicméně já už stejnou situaci zažíval ve Finsku, přesto chápu slova Jaromíra, protože ve dvou je to lepší. Naštěstí jsou v kabině Kladna dobří kluci, takže to zvládám.

Jste v Česku sám, nebo za vámi dorazila přítelkyně?

Nebydlí tady. Ona si buduje svou kariéru, není to typ, který by jen slepě následoval mne. A mě se na ní tohle moc líbí. Každopádně za mnou často létá, z Göteborgu je to hodina letu do Prahy, to je perfektní.

_

Nežárlí na vás, když jste tu tak často sám? Přece se Švédi Češkám dost líbí…

(směje se). Pan Jágr rád trénuje, takže na Kladně je tolik tréninků, že na nic jiného není čas. Navíc s přítelkyní jsme spolu už devět roků a máme mezi sebou vzájemnou důvěru, žárlit na mne nemusí.

Co jiné blízké duše, s kým trávíte volný čas?

Bydlím v Praze a musím říci, že se nenudím. Máme hodně zápasů, tréninků, navíc za mnou hodně často jezdí kamarádi i rodina. Všem se tady moc líbilo, protože Praha je jedním z nejkrásnějších měst v Evropě. Všem se líbí památky a možnost zajít někam na dobrou večeři. Jinak jsem tady ale žádnou švédskou komunitu nenašel a nestýkám se ani se švédskými protihráči. Pouze když jsme hráli na Spartě, tak jsem prohodil pár slov s bratry Thorellovými.

Ve Švédsku prý bydlíte blízko letního bytu fotbalové legendy Zlatana Ibrahimoviče. Potkal jste ho?

(smích) Je správně crazy! Rychlá auta, skútry. Vyprávěl mi to kamarád, protože Zlatan měl skutečně letní byt blízko mému rodišti u Stockholmu, ale pak ho prodal a teď bývá shodou okolností na místě, kde žije jeden můj kamarád. A co mi říkal, je Zlatan prý správný týpek, ovšem je znát, že vyrostl v ghettu v Malmö, kde měl jako malý asi tvrdý život.

Můžete porovnat atmosféru na stadionech v zemích, kde jste působil? Jak si vedou české arény?

Nejlepší je to ve Švédsku a Česku. Ve Finsku to třeba také není špatné, ale když jsem tam hrál já, byla atmosféra tišší, což však mohlo být ovlivněno covidem, lidé se ho ještě trochu báli. Co se týče Švédska, tam jsou fanoušci správně crazy, a to zejména v klubech okolo Stockholmu nebo klubech, které mají velkou historii. V Česku je atmosféra výborná všude, co jsem viděl. Možná tomu pomáhá i pití piva, což ve Švédsku není (království má částečnou prohibici a alkohol lze koupit jen ve vyhrazených prodejnách). Pivo si tam sice dát můžete, ale do tří procent alkoholu.

A kde se vám hrálo kromě Kladna nejlépe? Na Spartě, kde už jste v minulosti hrál Ligu mistrů?

Máte pravdu, už jsem tam kdysi hrál, těžký zápas to byl. I teď byly zápasy na Spartě asi nejlepší, přece jen přišlo pokaždé hodně lidí a hala je pěkná. Nejlépe se však samozřejmě hraje v Kladně!

V minulosti jste hrál se skvělými hráči, ať už je to William Nylander, Elias Petterson, to jsou hvězdy NHL. K tomu jste teď přidal dvojku Jágr – Plekanec, jak tyhle borce vnímáte?

S Wili Nylanderem jsem dokonce od sedmi let vyrůstal, jsme velcí kamarádi dodnes a každé léto se střetáváme. Je to úžasný hokejista. Stejně tak Elias Petterson, protože ten, když přišel do Växjö, tak doslova všichni jen koukali, co všechno dokáže. Bylo úchvatné vidět, co si dovolí třeba v tréninku, jeho chytrost, a jsem rád, že jsem byl něčeho takového součástí. A Jaromír Jágr? Když mi napsal, že by mne rád podepsal, jen jsem koukal. A přiznám se, že to, že tady hraje on a Tomáš Plekanec, hodně pomohlo tomu, že tady jsem.

Další váš bývalý spoluhráč Elias Lindholm hrál říjnu zápasy NHL v Praze, to už jste tady byl. Šel jste se podívat?

Je pravda, že jsme spolu hráli už v mládeži a pak i v prvním týmu Brynäs, takže jsem ho samozřejmě vidět chtěl. Mluvili jsme spolu, ale přímo na zápas jsem tehdy kvůli tréninku a zápasu s Plzní jít nemohl. Stejně si myslím, že by pro mne lístky asi neměl. Hrálo se v Evropě, takže ho hlavně chtěla vidět jeho rodina.

Když konec základní části zvládnete, vyhnete se nekonečně dlouhé pauze 55 dnů před startem baráže. Ve Švédsku se baráž hraje, ale s takovou pauzou asi ne, dovedete si to představit?

Ve Švédsku se jde na baráž rovnou, a máte pravdu, že 55 dnů čekat a jen trénovat musí být šílené. Člověk vypadne ze zápasového rytmu a bylo by těžké se do toho dostat. Proto musíme udělat maximum, abychom se tomu vyhnuli.

Švédský hokejový útočník Adam Brodecki se narodil 22. února 1995 ve Stockholmu. Pravoruký forvard začínal s hokejem v pěti letech v menším klubu SDE HF v oblasti Enebyberg obce Danderyd. Odtud zamířil do podstatně většího a slavnějšího Brynäs, kde v roce 2014 poprvé okusil švédskou nejvyšší soutěž.



Po přestupu do Växjö Lakers získal v roce 2018 titul mistra švédské ligy, což považuje za svůj největší úspěch. Bývalý člen reprezentační dvacítky, s níž získal na MS čtvrté místo, předloni poprvé opustil Švédsko, aby se vydal na zahraniční zkušenost do sousedního Finska. V Jyväskylä zažil bodově povedenou sezonu a podepsal smlouvu s Kladnem.



Borec, jemuž je jedno, zda někdo vyslovuje jeho jméno Brodecki nebo Brodeki, hraje ve volném čase rád golf, relaxuje na lodi nebo s přáteli. Jeho nejoblíbenějším pokrmem je švédská klasika - masové kuličky. Za svůj hokejový vzor uvádí Nicklase Bäckströma.



Když mu bylo sedm, začal se kamarádit s Williamem Nylanderem, dnes hvězdou Toronta. Zajímavé je, že v té době Nylanderův táta Michael válel v prvním útoku New Your Rangers s Jaromírem Jágrem, nynějším zaměstnavatelem Brodeckiho.