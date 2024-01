Po pohádkovém obratu zápasu o třetí místo s Finy slaví česká hokejová reprezentace další velký medailový úspěch na mistrovství světa. Po loňském stříbru bere letos bronz a vzhledem k tomu, co se dělo v závěru utkání, má tahle medaile zlatý lesk. Domů si ji přiveze i pětice odchovanců Kladna Matyáš Šapovaliv, Marek Alscher, Adam Bareš, Sebastián Redlich a Adam Židlický.

Čeští hokejoví junioři s bronzovými medailemi z mistrovství světa | Foto: Profimedia/Michael Erichsen

„Je to výborný. Jen jsem koukal. Vůbec jsem nevěděl, že to kluci otočili, protože když jsme se chystali na náš zápas, tak prohrávali. Klobouk za to před nimi dolů,“ hlásil po utkání v Plzni kladenský obránce Jiří Ticháček, který byl sám u loňského stříbra juniorky.

Od začátku zápasu s Finy česká dvacítka honila ztrátu. Dvougólovou dotáhla, jenže hned vzápětí jí Suomi zchladili dalšími dvě góly. A když dali na 5:2, už to moc nadějně nevypadalo. Přesto se Češi vedení produktivním duem Becher – Kulich dosápali na 5:4 a při power-play Becher vyrovnal.

A nejen to!

Hned vzápětí Hamara přidal šestou branku a role se otočila, teď museli odvolat gólmana Finové a český tým je dvěma trefami do prázdné brány dorazil.

Frustrovaní Seveřané pak trochu pokazili Šapovalivovi závěrečnou radost, když se pustili do rvačky, ale krásné pocity úplně vytěsnit nemohli.

Zpátky do klubů

Návrat ze Švédska domů bude veselý, i když hráči se hned zase rozprchnou do klubů a většinou to mají moc daleko. Tři z nich až za oceánem.

Matyáš Šapovaliv pojede až do Saginaw ležícího na jihu Huronského jezera ve Spojených státech, Marek Alscher, jemuž už gratulovala Florida Panthers, která ho draftovala, ještě dál do Portlandu v Oregonu, tedy na severozápad USA. A Adam Židlický do jihokanadského Mississaunga.

Zbylá dvojice Adam Bareš a Sebastián Redlich vlastně zůstane ve Skandinávii, Adam ve finském Lahti, kde už letos devětkrát dostal šanci v A týmu mužů, Sebastián ve švédském Södertälje, kde by se rád posunul z juniorky výš.

Snad se všem vrchol klubové sezony povede tak jako mistrovství světa, které se zapsalo zlatým písmem do dějin českého hokeje a vzpomínat se na něj bude dlouhé roky.