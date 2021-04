První třetina, čas 12:12. Po Ševcově nahození od modré čáry se puk odrazil před brankoviště a v nepřehledné změti těl si jej nakonec našel Maris Bičevskis, který zblízka poslal Bruslaře do vedení 1:0. Domácí brankář Ondřej Kacetl ale okamžitě signalizoval na střídačku, aby si Oceláři vzali trenérskou výzvu.

„Stránský ho posunul a druhý hráč střílel,“ popisoval v konverzaci s rozhodčím trenér Třince Václav Varaďa situaci ze svého pohledu. A po konzultaci s videem mu sudí dali za pravdu. Branku skutečně neuznali. Jan Stránský totiž na hraně brankoviště podstoupil souboj s Petrem Vránou a přitom vykonal pohyb směrem do branky, čímž rozhodil postavení gólmana Kacetla.

„V případě trenérské výzvy, na jejímž základě nebyl uznán gól BK Mladá Boleslav (čas 12:12), dospěla komise k závěru, že útočící hráč strčil bezprostředně před dosažením gólu rukou do helmy brankáře a ovlivnil tak možnost, aby brankář plnohodnotně zakročil,“ stojí v tiskové zprávě komise extraligových rozhodčích.

„Rozhodující je, že ke kontaktu došlo v prostoru brankoviště, nikoli skutečnost, že útočící hráč se bruslemi nacházel mimo něj. Rozhodčí postupovali v souladu s výkladem pravidel a gól správně neuznali,“ vysvětil předseda komise Vladimír Šindler.

Zápas tak za stavu 0:0 pokračoval dál. Další branka padla až v čase 47:00, když domácí Martin Růžička využil dvojnásobnou početní výhodu. Těsně předtím ale došlo ke druhému výraznému momentu, po němž se boleslavská lavička hodně zlobila.

Bičevskis totiž vystihl rozehrávku soupeře a hnal se sám na Kacetlovu branku. Stíhali jej hned tři Oceláři – Erik Hrňa, Matěj Stránský a Tomáš Marcinko, přičemž zejména posledně jmenovaný se všemi možnými prostředky snažil zastavit unikajícího lotyšského forvarda. Ten tak svůj úprk nemohl pořádně zakončit. Rozhodčí ale nechali hru plynout a po pár okamžicích se na druhé straně radovali domácí z vedoucího (a nakonec vítězného) gólu.

Kouč Patera potom okamžitě reklamoval, že Bičevskis dostal sekeru přes ruce. Sudí Hejduk o tom ale diskutovat nechtěl, načež po něm boleslavský trenér sáhl a byl za to vykázán z lavičky. „Ve třetí třetině dal Třinec první gól, který rozhodl. Pak se dělo, co se dělo. Je škoda, že zkazili celou sérii. Jakou pak mají rozhodčí čekat autoritu, když nedokážou vysvětlit to, na co se člověk ptá. Byla to arogance. Nerozumím tomu,“ kroutil hlavou Patera.

A nutno poznamenat, že měl se svou námitkou pravdu. V komuniké komise rozhodčích doslova stojí, že „útočící hráč byl nedovoleně atakován a ve prospěch BK Mladá Boleslav mělo být nařízeno trestné střílení.“

Chybu rozhodčích jednoznačně přiznal i šéf komise Vladimír Šindler: „Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání. Komise zastavila hlavnímu Oldřichu Hejdukovi delegace k dalším zápasům a uložila mu finanční trest v maximální možné výši podle profesionální smlouvy rozhodčího.“

Mladá Boleslav nakonec dostala ještě další dvě branky – v samém závěru při power play Bruslařů potvrdili třinecký postup do finále Marcinko a Patrik Hrehorčák.

Patera nakonec uznal porážku a soupeři poblahopřál: „Třinec hrál výborně, my taky. Gratuluji Třinci k postupu. Je škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou.“