Psal se leden letošního roku a celá zámořská NHL ostře zaměřila své pohledy zejména do kabiny úřadujících mistrů z Tampy. Proč? Platový strop týmu z východního pobřeží totiž přetékal o téměř 17 milionů dolarů, což byl dost zásadní problém.

Organizace NHL stanovila před minulou sezonou výši platového stropu na 81,5 milionů dolarů, což Bolts neměli šanci splnit ani v těch nejkrásnějších snech. Ono mít na soupisce vedle sebe jména jako Stamkos, Kučerov, Palát, Point či Hedman něco peněženku stojí. A ne málo.

A tak se veškerá pozornost rázem upínala na přestupový trh a mezi fanoušky se začaly šířit spekulace o tom, která z hvězd tento finanční tlak neustojí. Takhle to dál zkrátka nešlo, Tampě hrozila tučná pokuta a velké problémy až na právní úrovni.

Oblíbený trenér Jon Cooper měl před zkrácenou sezonou jediné zbožné přání: udržet tuto mistrovskou smetánku pospolu a zaútočit na obhajobu. A i když se tato prosba zdála být naprosto nereálná, generální manažer BriseBois vytáhl ze svého repertoáru mistrovský kousek.

Manažerský "podvod" vynesl Tampu na výsluní

Na řadu přišla taková malá klička. Respektive trhlina v systému, za jejíž nalezení by si manažer šampionů zasloužil hokejového Oscara. Toho sice nedostal, ale mistrovský prsten si hráči ve svých domovech nyní hýčkají zejména zásluhou jeho geniálního tahu.

Tampě se v průběhu sezony zranil hvězdný snajpr Nikita Kučerov, který musel na operaci s kyčlí. Délka rekonvalescence byla ve hvězdách a klub ho tedy zapsal na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR). Později se to samé stalo i kapitánovi Stamkosovi.

A tady se ke slovu dostává obří papírová sbírka dokumentů a spletitý systém, který je pro normálního smrtelníka srozumitelný asi jako četba japonské abecedy. V Americe pro to mají dokonce samostatný vědní obor, jenž se nazývá kapologie.

Zjednodušeně řečeno, ani zapsaní Kučerova na tuto listinu nemuselo pro Tampu znamenat žádné spasení. Jenže situace se mění v tu chvíli, pokud klub přesáhne hranici platového stropu. Poté se gáže zraněného hráče do celkového čísla klubové kasy již nepočítá.

Takže zbývalo vyřešit ještě jeden nemalý problém: naplnit limit platového stropu nějakými hráči a tím se zcela bez bolesti vysmát celé NHL.

Vysmátý Gáborík oslavoval z domova

Slovo dalo slovo a druhý geniální počin manažera byl na světě. Provedl totiž naprosto lišáckou výměnu, kterou nečekal snad nikdo. Před loňským play-off přivedl do týmu exhokejistu Mariána Gáboríka a k němu rovněž brankáře Anderse Nilssona.

Jen pro připomenutí, slovenský útočník se po ledě naposledy projížděl před třemi lety, švédský brankář odchytal za poslední dvě sezony přesně nula zápasů. Jinými slovy nákup hokejových důchodců.

Toto že jsou posily? Světe div se, ale ano, i když ne na ledě. Oba dva se se stali veledůležitým článkem obhájců titulu. A to k tomu nepotřebovali hokejku ani brusle, jenom stačilo podepsat papíry a s úžasem sledovat své bankovní konto.

A co víc, Tampa se výměnou navíc zbavila dvou jiných, a hlavně levných hráčů. Suma sumárum, tento byznys trejd vyšel BriseBoisovi na výbornou.

Marián Gáborík na Slovácké benefici.Zdroj: Deník/Jan Karásek

„Gratuluji Tampě ke Stanley Cupu. Jsem rád, že jsem mohl pomoct,“ vtipkoval po triumfu na svém Instagramu slovenský snajpr, jenž naposledy oblékal dres kanadské Ottawy.

A aby celá hra dostala pravou třešničku na dortu, tak je tu ještě jedna věc, která vedení Tampy zahrála geniálně do karet. Počínaje play-off totiž přestává platit funkčnost platového stropu, což v podstatě znamená, že vše uplynulé je úplně zapomenuto.

V Arizoně sází na burzu s legendami

A tak se zraněný Nikita Kučerov a později i kapitán Steven Stamkos v poklidu připravovali na vyřazovací boje z domova a jakmile dostali patřičnou zelenou, vyrazili si spolu pro druhý Stanley Cup v řadě. Bez větších komplikací.

„Klubům říkáme, ať se nikdy nepokouší jakkoliv obejít platový strop či dno. Jurisdikce je v rukou ligy a mohou za to přijít tvrdé tresty,“ prohlásil vloni jeden z amerických kapologů.

Smůla, pane. Tady vás i celý tým expertů Tampa dokonale vyšachovala. A doslova mistrovsky.

Někdo bojuje se stropem, jiní zase s úplným dnem. Přesně takovým případem je třeba Arizona, která s nadšením podepisuje hokejisty v důchodu, aby se vší silou udržela nad hladinou platového oceánu.

Na soupisce tak uvidíte třeba Pavla Dacjuka, slovenské eso Mariána Hossu či legendárního Chrise Prongera. Tedy hvězdy zejména té první dekády jednadvacátého století.

A manažeři se ptají: má to vůbec něco společného s duchem fair play? Těžko říct, ale dnešní doba jasně říká: co je psáno, to je dáno. A na papíře zatím nic není.

Je to zkrátka hra, která se celé NHL tak trochu utrhla ze řetězu. A dokud jí někdo nedá jasná pravidla a silné mantinely, tak se tento podivný byznys jen tak nezastaví.