Jednačtyřicetiletý odborník se stal svazovým šéftrenérem a generálním manažerem výběru do dvaceti let. „S Filipem Pešánem jsem o jeho zapojení v činnosti svazu již nějakou dobu jednal a jsem velmi rád, že jsme se domluvili,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Pešán ve funkci nahradí Slavomíra Lenera, který bude nadále působit jako manažer rozvoje hokeje a věnovat se bude mimo jiné i mezinárodnímu programu mládežnických reprezentací.

Tygrů se nevzdává

Nová posila do funkcionářských řad bude mít na starosti mimo jiné Akademie Českého hokeje nebo realizační týmy reprezentací v dalších mládežnických kategoriích. Stěžejní bude práce u "dvacítky", kterou čeká na přelomu roku domácí šampionát.

„Vzhledem k jeho energii, zkušenostem a výsledkům, kterých dosahuje, nepochybuji, že naše spolupráce bude úspěšná a přinese výsledky. Její podrobnosti představíme na tiskové konferenci po skončení mistrovství světa na Slovensku,“ upřesnil Král.

Pešán se i přes nové angažmá nevzdá práce na svém "dítěti". V organizaci Bílých Tygrů působí prakticky nepřetržitě v různých funkcích přes dvanáct let. A v Liberci bude nadále pokračovat. Nebude však již stát na lavičce, setrvá jen v roli sportovního ředitele.

"Budu nadále zodpovědný za složení týmu i jeho výsledky. Jsem rád, že v tomto ohledu našly obě strany společnou řeč," uvedl pro klubový web.

Další krok v kariéře

Pešána tedy čeká velká výzva. "Má motivace je stejná, jako když jsem před čtyřmi lety nastupoval do pozice sportovního ředitele a hlavního kouče Bílých Tygrů. Tehdy jsem chtěl udělat všechno pro to, abych vrátil můj srdcový tým na pozice, kam patří. Tentokrát se budu snažit pomoci celému českému hokeji, protože mi na něm velmi záleží. Samozřejmě i pro mě osobně je to další krok v mé kariéře. Jsem přesvědčený, že tato nová zkušenost mě posune zase o něco dál," dodal.

Konečně správný krok

V poslední době se hokejový svaz nedostával do středu zájmu zrovna v pozitivním směru. Čachry se soutěžemi, administrativní vyřazení některých celků z juniorské extraligy a další podobné kroky nepřinesly příliš dobrou reklamu.



Nyní přichází po dlouhé době krok, který by měl poslat český hokej kupředu. Filip Pešán už několik let ukazuje, že extraligový píseček je mu malý. Je to progresivní člověk, vyznávající nejnovější trendy. Z Liberce se i jeho přičiněním stal v posledních letech jeden z nejsilnějších klubů v Česku. Jeho jmenování svazovým šéftrenérem a zároveň generálním manažerem "dvacítky" je tedy rozhodně dobrý krok.



Otázka je, jestli právě z pozice, kterou zastával Slavomír Lener, bude moct ovlivnit nějaké zásadní věci. Upřímně totiž nevím, co vlastně jeho předchůdce za nějakých deset let ve službě dokázal.



Snad tedy budou výsledky Pešánovy práce viditelnější. Pro mě stále zůstává mužem, kterého bych rád viděl spíše na lavičce národního týmu, ale zároveň věřím, že i z nové pozice bude velkým přínosem.