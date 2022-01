"Do prvního zápasu nám zbývá skoro měsíc a my pracujeme i s dalšími jmény. Může se to ještě dramaticky změnit, ale tito hráči jsou připraveni odcestovat," uvedl na tiskové konferenci trenér Filip Pešán.

Jedním z mužů, o kterých se před nominací nejvíc mluvilo, byl zkušený útočník Roman Červenka. Šestatřicetiletý mistr světa z roku 2010 reprezentoval naposledy na MS před necelými čtyřmi lety, teď se do dresu nároďáku vrací. Pojede už na svou čtvrtou olympiádu.

Hrubec se styděl, Pešán nechápal. Hokejová reprezentace tápe a Peking se blíží

Bohaté zkušenosti s olympijskými hrami má také David Krejčí z Olomouce, jeden z pěti zástupců tuzemské extraligy v aktuální nominaci. Nedostalo se například na sparťana Filipa Chlapíka, nejproduktivnějšího hráče soutěže, či veterána Milana Gulaše, který byl na prosincovém Channel One Cupu jedním z mála reprezentantů, který nezklamal.

Nominace ČR muži na ZOH v Pekingu:



Brankáři: Šimon Hrubec (Avangard Omsk, KHL), Roman Will (Traktor Čeljabinsk, KHL), Patrik Bartošák (Amur Chabarovsk, KHL).



Obránci: Jakub Jeřábek (Spartak Moskva, KHL), Ronald Knot (Neftěchimik Nižněkamsk, KHL), David Sklenička (Jokerit Helsinky, KHL), Vojtěch Mozík (Admiral Vladivostok, KHL), Lukáš Klok (Neftěchimik Nižněkamsk, KHL), Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec), Libor Šulák (Admiral Vladivostok, KHL).



Útočníci: Roman Červenka (Rapperswil-Jona Lakers, Švýc.), Jan Kovář (EV Zug, Švýc.), Vladimír Sobotka (HC Sparta Praha), Hynek Zohorna (IK Oskarshamn, Švéd.), Radan Lenc (Amur Chabarovsk, KHL), Michal Řepík (HC Sparta Praha), Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk, KHL), Matěj Stránský (HC Davos, Švýc.), Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk, KHL), Michael Špaček (Frölunda HC, Švéd.), David Krejčí (HC Olomouc), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti, Fin.), Michael Frolík (HC Lausanne, Švýc.), (HC Škoda Plzeň), Tomáš Zohorna (IK Oskarshamn, Švéd.).