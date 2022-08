Nakonec se však rozhodl, že reprezentovat bude. "Byly to jen takové moje kecy. Ve skutečnosti jsem věděl, že když dostanu pozvánku, tak neodmítnu. Bohužel se stalo, co se stalo. Skončili jsme čtvrtí. Bylo to ale mé nejlepší léto v životě," řek Gut.

Pro rodáka z Kadaně to byl v Edmontonu poslední juniorský turnaj v kariéře. Za mládežnické reprezentační výběry odehrál 68 duelů a patřil mezi české opory ročníku 2002. "Nejlepší věc v hokejovém světě je, když můžete nosit dres národního týmu. Je možné, že to byla moje poslední šance si ho na sebe vzít, takže jsem ji nechtěl propásnout," podotkl Gut.

Na vytouženou medaili ale se svými spoluhráči nedosáhl. Češi po čtvrtfinálovém vítězství nad USA prohráli v semifinále s Kanadou a poté nestačili ani na Švédsko. "Trenéři nám řekli, že jsme nechali na ledě všechno. Moc slov ale nepadlo," popsal Gut náladu v kabině. Jako jeden z nejstarších hráčů v týmu promluvil k ostatním také. "Všem jsem poděkoval, jelikož se s některými hráči už neuvidím," řekl.

V souboji o třetí místo Češi svého soupeře přestříleli, v koncovce však byli úspěšnější Seveřané. "Strašně těžko se to hodnotí. Mohl bych říct, že Švédové měli větší štěstí. Nechci nás tím omlouvat, někdy jsou ale prohry, kdy odevzdáte maximum a stejně to nestačí. Tohle byla jedna z nich," litoval Gut.

Na mistrovství světa hrál se speciální motivací. Medaili chtěl vyhrát pro svého kamaráda Pavla Nováka, který musel hokejovou kariéru přerušit kvůli rakovině. "Po zápase s Kanadou jsem Pavlovi psal, jestli by nám nemohl nahrát vzkaz a podpořit nás. Poslal ho a my si ho pustili v kabině. Každého z nás to strašně nabudilo, já se málem rozbrečel," řekl Gut, který před turnajem Novákovi slíbil, že medaili přiveze. "Bohužel se to nepovedlo, i tak je na nás podle mě Pavel hrdý. Pořád je to jen hokej. Hlavní je, aby se uzdravil," dodal Gut.