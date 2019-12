Čeští hokejoví junioři mohou slavit. Ještě před svým úterním závěrečným vystoupením ve skupině B proti Kanadě mají jistotu, že si zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Pomohli jim k tomu hokejisté Ruska, kteří porazili Německo drtivě 6:1.

Český tým na MS hokejistů do 20 let v Ostravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Právě výhru v základní hrací době jednoho či druhého týmu Češi potřebovali, případně triumf Němců za dva body. V případě, že by po prodloužení či nájezdech uspěli Rusové, museli by svěřenci Václava Varadi pro postup do play-off uhrát večer proti zámořskému soupeři alespoň bod.