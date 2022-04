"Našeho plánu jsme se drželi velmi dobře. Věděli jsme, že jen výkon na hranici našich možností může přinést úspěch. Drželi jsme to první třetinu, řekl bych možná až do půlky utkání. V plánu bylo nepropadat v osobních soubojích, to byla hodně důležitá zpráva. Snažili jsme se držet plán, ale víme, jaká je realita," řekl trenér Jakub Petr.

"Porážka nás velmi mrzí, protože jsme si zase pokazili druhou třetinu. Je to pro nás určitě poučení do dalšího zápasu. První polovinu zápasu jsme hráli výborný hokej, soupeře jsme k ničemu nepustili a podržel nás gólman Michael Schnattinger. Hokej je ale hra chyb a my jsme jich potom bohužel udělali víc. Všechny pramenily z toho, že jsme zase vypadli z našeho systému. Už je to ale minulost, musíme to hodit za hlavu a připravit se na zítřejší důležitý zápas," uvedl autor jediného gólu Jiří Kulich.

"Udělali jsme nějaké chyby, které samozřejmě Američani potrestali. Za stavu 5:1 už to byla trochu hra na naši bránu, ale předvedli jsme, že můžeme hrát s každým. Jenom musíme hrát celých šedesát minut. Proti USA stačí chvilka zaváhání a hned mají puk na hokejce, rychle otočí hru a trestají. Jakmile jsou Američani rozjetí, tak jsou nezastavitelní," konstatoval útočník Eduard Šalé.