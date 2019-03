Online reportáž Česko - Švýcarsko (5:4) Celá on-line reportáž ZDE

Často se říká, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Čeští hokejisté sice nečelí tak dramatické situaci, hrozba stěhování se však nad nimi přesto vznáší. Rádi by totiž odehráli čtvrtfinále mistrovství světa v Moskvě, kde sídlí od začátku turnaje. Je tu ovšem i nevítaná varianta přesunu do Petrohradu.

Jak to dopadne? O tom se bude rozhodovat v úterním závěrečném mači českého výběru ve skupině proti Švýcarsku.

Pokud výběr trenéra Vladimíra Vůjtka získá alespoň bod, cesta do Petrohradu se nekoná. Ve hře je i vítězství v základní skupině. Umístění je pochopitelně veledůležité kvůli volbě čtvrtfinálového soupeře. Budou to Němci? Američané? Slováci? Možností je několik. „Nevybíráme si, jdeme zápas od zápasu stejně jako dosud," citovala ČTK Vůjtkova asistenta Jiřího Kalouse.

Výhra k narozeninám?

Národní tým v neděli poprvé na MS klopýtl, když po nájezdech prohrál s Dánskem. O to víc to v úterý budou chtít čeští hokejisté napravit. Výhra nad Švýcarskem by pro Vůjtka byla nejlepším dárkem k jeho dnešním 69. narozeninám. „Udělali jsme dobré výsledky, věříme si," přesvědčuje útočník Michal Řepík, že nezdar s Dány s mužstvem nezamával.

Vůjtek a spol. přichystali na dnešek menší změny v sestavě. Na soupisku byl dopsán obránce Petr Zámorský, zatímco Adam Polášek a Dominik Kubalík dějiště šampionátu opustili bez jediného startu. Obmění se také složení třetí a čtvrté útočné formace do třetího útoku by se měl zařadit Martin Zaťovič, ve čtvrté bude hrát Radek Faksa.

„Chceme dostat víc do hry Zaťoviče a dát Faksu na post centra, který hraje v NHL daleko víc. Pak budeme řešit sestavu na čtvrtfinále," prozradil Kalous.

Do branky se postaví Pavel Francouz, který na šampionátu vychytal výhry nad Lotyšskem (4:3 po samostatných nájezdech), Švédskem (4:2) a Kazachstánem (3:1).

Nepříjemný soupeř

Pokud jde o Švýcary, ti v Moskvě zatím porazili jen Dánsko a Lotyšsko. Rozhodně to s nimi ale nebude procházka po rozkvetlých alpských lukách. Poněkud hrozivá je bilance, kterou s nimi český hokej v posledních letech má nároďák se Švýcarskem prohrál na světových šampionátech v letech 2010 a 2013 (to dokonce dvakrát), stejně jako na olympiádě v Soči. Loni v Praze vydřel domácí celek vítězství 2:1 po nájezdech.

„Budou hodně nepříjemní, hrají fyzický hokej plný osobních soubojů. Jejich charakteristika je především zarputilost a urputnost v osobních soubojích, na to se musíme připravit. Mají výborně poskládaný tým. Víme, že nás čeká hodně těžký zápas," myslí si Kalous. Švýcaři navíc stále bojují o postup do čtvrtfinále.